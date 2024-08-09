Мешканці одного із регіонів Сербії протестують проти видобутку літію, який підтримує ЄС

У Сербії мешканці багатого на поклади літію регіону протестують проти видобутку корисних копалин. Раніше цей промисел отримав підтримку від ЄС.

Про це пише АР.

Очікується, що тисячі людей вийдуть на великий мітинг у суботу в столиці Сербії Белграді, вимагаючи прийняти закон про заборону видобутку літію в будь-якій частині Сербії.

Йдеться про видобуток у сільськогосподарській долині в західній Сербії, де є одне з найбагатших у Європі родовищ літію, дорогоцінного металу, який використовується для виготовлення акумуляторів для електромобілів і має вирішальне значення для глобального переходу до зеленої енергії.

Питання про шахту стало одним із найбільш спірних питань у балканській країні. Це викликало протести тисяч людей, які не погодилися із рішенням президента Александра Вучича.

Уряд наполягає на тому, що шахта є можливістю для економічного розвитку. Проте опоненти цієї ідеї вважають, що це призведе до непоправного забруднення долини Джадар, а також запасів підземних вод, сільськогосподарських угідь і двох невеликих річок, що протікають через долину.

Розвідка родовищ літію і бору в долині Джадар ведеться транснаціональною гірничодобувною компанією Rio Tinto протягом 20 років. Компанія вже розробила план відкриття шахти.

Раніше компанію Rio Tinto звинувачували в корупції, погіршенні стану навколишнього середовища та порушеннях прав людини на місцях розкопок. Проте компанія заявила, що побудує підземну шахту відповідно до стандартів безпеки ЄС, її планують відкрити у 2028 році. Шахта охоплюватиме близько біля двох квадратних кілометрів долини, засіяної кукурудзою та соєю.

Масові протести в 2021 і 2022 роках змусили уряд Сербії тимчасово призупинити план розробки шахт. Проте у липні цього року влада країни підписала угоду із ЄС про розвиток проєкту з видобутку літію.

У міністерстві гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії кажуть, що долина Джадар містить близько 158 мільйонів тонн літію, або близько 17% загальних оцінених запасів на європейському континенті.

Тому Джадар є «одним із найкраще розвіданих літієвих ділянок у Європі та, ймовірно, одним із найкращих у світі», і може «вивести Сербію (як) на перше місце не лише в Європі, а й у всьому світі».

Згідно із підписаною у липні угодою будь-які потенційні розкопки відповідатимуть найвищим стандартам ЄС.

Видобуток літію міг би наблизити Сербію до ЄС і допомогти зменшити залежність блоку від Китаю щодо літію.Сербія є країною-кандидатом на членство в ЄС, але вона також має тісні зв’язки з Росією та Китаєм.

Тим часом президент Вучич вважає, шр протести проти літію є політичними, організованими невідомими іноземними державами та спрямовані проти нього та уряду.