ЄС і Сербія підписали ключову угоду про розвиток проєкту з видобутку літію

Угоду вклали на тлі глобальних перегонів за забезпечення доступу до літію, основного матеріалу для акумуляторів. Белград очікує великих інвестицій у свій суперечливий гірничодобувний проєкт.

Європейський Союз і Сербія підписали угоду про розвиток проєкту з видобутку літію та виробничих ланцюжків для акумуляторів, необхідних для електромобілів, пише DW.

“Не буде жодного проєкту без повного захисту, і ми знаємо, що так буде, тому що ми привозимо найкращих експертів з Європи до Сербії”, ‒ сказав президент Сербії Александар Вучич перед церемонією підписання.

Меморандум про взаєморозуміння підписали міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович і головний представник ЄС з питань енергетики Марош Шефчович після тематичного саміту.

Угоду вклали через кілька днів після того, як Белград дав добро на відновлення робіт на суперечливій літієвій шахті.

Європа робить поступ у глобальних перегонах за літієм

У Белград на підписання угоди приїхав, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що це допоможе Європі зберегти свою незалежність і запропонує можливості для збільшення виробництва акумуляторів і електромобілів, що, на думку багатьох, є ключем до досягнення екологічних цілей.

“Важливо, що таке рішення було прийнято сьогодні. Воно підвищує стійкість і сприяє промисловості”, ‒ сказав Шольц.

Європа відстала від інших великих світових гравців у забезпеченні доступу до літію та інших ключових матеріалів. Китай, зокрема, зробив це центральним питанням промислової політикою, що дозволило китайським компаніям з виробництва акумуляторів стати одними з найбільших у світі.

Власне джерело літію в Європі

За повідомленнями сербських ЗМІ, рудник Ядар має найбільші в Європі запаси літію з потенціалом виробництва до 58 000 тонн літію на рік. Цього достатньо для виробництва 1,1 мільйона електромобілів.

Проєкт очолює австралійський гірничодобувний гігант Rio Tinto, а виробники автомобілів Mercedes-Benz та Stellantis ведуть переговори про частку в проєкті.

Однак шахта також є джерелом розбіжностей серед місцевих жителів, як і багато літієвих копалень по всьому світу. Є побоювання, що операція може забруднити запаси води та вплинути на місцеве населення.

З іншого боку угода також може стати серйозним стимулом для Сербії, особливо з погляду її відносин із ЄС. Хоча Белград має офіційний статус кандидата, його відносини із Брюсселем останніми роками зіпсувалися.

Очікується також, що проєкт залучить мільярди прямих іноземних інвестицій.