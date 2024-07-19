ЄС і Сербія підписали ключову угоду про розвиток проєкту з видобутку літію

Європейський Союз і Сербія підписали угоду про розвиток проєкту з видобутку літію та виробничих ланцюжків для акумуляторів, необхідних для електромобілів, пише DW.
“Не буде жодного проєкту без повного захисту, і ми знаємо, що так буде, тому що ми привозимо найкращих експертів з Європи до Сербії”, ‒ сказав президент Сербії Александар Вучич перед церемонією підписання.
Меморандум про взаєморозуміння підписали міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович і головний представник ЄС з питань енергетики Марош Шефчович після тематичного саміту.
Угоду вклали через кілька днів після того, як Белград дав добро на відновлення робіт на суперечливій літієвій шахті.
Європа робить поступ у глобальних перегонах за літієм
У Белград на підписання угоди приїхав, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що це допоможе Європі зберегти свою незалежність і запропонує можливості для збільшення виробництва акумуляторів і електромобілів, що, на думку багатьох, є ключем до досягнення екологічних цілей.
“Важливо, що таке рішення було прийнято сьогодні. Воно підвищує стійкість і сприяє промисловості”, ‒ сказав Шольц.
Європа відстала від інших великих світових гравців у забезпеченні доступу до літію та інших ключових матеріалів. Китай, зокрема, зробив це центральним питанням промислової політикою, що дозволило китайським компаніям з виробництва акумуляторів стати одними з найбільших у світі.
Власне джерело літію в Європі
За повідомленнями сербських ЗМІ, рудник Ядар має найбільші в Європі запаси літію з потенціалом виробництва до 58 000 тонн літію на рік. Цього достатньо для виробництва 1,1 мільйона електромобілів.
Проєкт очолює австралійський гірничодобувний гігант Rio Tinto, а виробники автомобілів Mercedes-Benz та Stellantis ведуть переговори про частку в проєкті.
Однак шахта також є джерелом розбіжностей серед місцевих жителів, як і багато літієвих копалень по всьому світу. Є побоювання, що операція може забруднити запаси води та вплинути на місцеве населення.
З іншого боку угода також може стати серйозним стимулом для Сербії, особливо з погляду її відносин із ЄС. Хоча Белград має офіційний статус кандидата, його відносини із Брюсселем останніми роками зіпсувалися.
Очікується також, що проєкт залучить мільярди прямих іноземних інвестицій.
- У червні Європейська комісія оголосила про збільшення розміру мита на китайські електромобілі ‒ до 38,1%, які почали діяти з 4 липня.
- Таким чином чиновники хочуть захистити внутрішній ринок євроблоку від нечесної китайської конкуренції. У ЄС переконані, що китайські виробники електрокарів отримують істотні дотації від влади КНР. Нові ставки ввізного мита запроваджуються додатково до вже наявних 10-відсоткових.
- Однак остаточне рішення щодо тарифів очікується в листопаді, оскільки Брюссель і Пекін ще можуть вирішити конфлікт шляхом переговорів, пише Німецька хвиля.