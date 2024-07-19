Будапешт розкритикував рішення України припинити транзит російської нафти до Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував рішення України припинити транзит російської нафти "Лукойлу" до його держави.
Відповідну заяву Сіярто оприлюднив речник уряду Угорщини Золтан Ковач у соцмережі Х.
Сіярто вважає, що рішення Києва - "незрозуміле та неприйнятне" і зазначає, що Угорщина хоч стабілізувала постачання нафти за допомогою тимчасових рішень, але вони нестійкі у довгостроковій перспективі й потребують швидкого вирішення.
Угорський міністр повідомив, що Угорщина і Словаччина покладаються на нафтопровід "Дружба", а "Лукойл" постачає близько двох мільйонів тонн нафти на рік.
Сіярто планує порушити питання на засіданні Ради Євросоюзу із закордонних справ і додав, що "країна, яка прагне вступити до ЄС, ставить під загрозу енергопостачання двох країн-членів ЄС, особливо влітку, коли споживання енергії досягає свого піку". Також міністр висловив сподівання, що Україна швидко розв'яже проблему.