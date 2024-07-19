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Будапешт розкритикував рішення України припинити транзит російської нафти до Угорщини

Сіярто повідомив, що Угорщина і Словаччина покладаються на нафтопровід "Дружба", а "Лукойл" постачає близько двох мільйонів тонн нафти на рік. 

Будапешт розкритикував рішення України припинити транзит російської нафти до Угорщини
Петер Сіярто
Фото: EPA

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував рішення України припинити транзит російської нафти "Лукойлу" до його держави.

Відповідну заяву Сіярто оприлюднив речник уряду Угорщини Золтан Ковач у соцмережі Х.

Сіярто вважає, що рішення Києва - "незрозуміле та неприйнятне" і зазначає, що Угорщина хоч стабілізувала постачання нафти за допомогою тимчасових рішень, але вони нестійкі у довгостроковій перспективі й потребують швидкого вирішення.

Угорський міністр повідомив, що Угорщина і Словаччина покладаються на нафтопровід "Дружба", а "Лукойл" постачає близько двох мільйонів тонн нафти на рік. 

Сіярто планує порушити питання на засіданні Ради Євросоюзу із закордонних справ і додав, що "країна, яка прагне вступити до ЄС, ставить під загрозу енергопостачання двох країн-членів ЄС, особливо влітку, коли споживання енергії досягає свого піку". Також міністр висловив сподівання, що Україна швидко розв'яже проблему.

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