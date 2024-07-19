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​Міжнародний суд ООН назвав незаконною присутність Ізраїлю на палестинських територіях

Ізраїль не відправив на засідання своїх юристів.

​Міжнародний суд ООН назвав незаконною присутність Ізраїлю на палестинських територіях
Ілюстративне фото: ізраїльський танк у смузі Гази, 16 травня 2024
Фото: EPA/UPG

19 липня Міжнародний суд ООН ухвалив, що присутність Ізраїлю на палестинських територіях - це Західний берег Йордану і Східний Єрусалим - є незаконною і вказав на будівництво та розширення ізраїльських поселень на цих територіях, повідомляє Associated Press.

Колегія суду заявила, що Ізраїль зловжив своїм статусом держави-окупанта, проводячи політику анексії територій, встановлення постійного контролю та будівництва поселень. 

У заяві йдеться, що такі дії роблять "присутність Ізраїлю на окупованій палестинській території незаконною" і суперечать статті 49 IV Женевської конвенції.

Ізраїль, який вважає Організацію Об'єднаних Націй та міжнародні трибунали несправедливими та упередженими, не направив на слухання своїх юристів. Але він представив письмові коментарі, заявивши, що питання, які розглядає суд, упереджені і не відповідають інтересам безпеки Ізраїлю. Ізраїльські офіційні особи заявили, що втручання суду ООН може підірвати мирний процес, який перебуває у стані застою вже понад десятиліття.

  • Напередодні парламент Ізраїлю прийняв резолюцію, в якій висловив офіційну незгоду щодо незалежної Палестини, попередивши, що вона може стати базою для терористичних груп.
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