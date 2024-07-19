Зеленський: уряд Польщі ухвалив рішення, яке прискорить передачу F-16 Україні

Про яке саме рішення ідеться, президент не уточнив.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд Польщі ухвалив рішення, яке прискорить отримання Україною винищувачів F-16.

Про це Володимир Зеленський написав у мережі X.

Як повідомив Президент, напередодні на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії він зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, "щоб обговорити посилення обороноздатності України".

"сьогодні ми маємо позитивне рішення уряду Польщі по конкретному питанню, яке дозволить Україні швидше отримати літаки F-16", – написав він.

Володимир Зеленський висловив вдячність прем’єр-міністру Польщі Донельду Туску за ефективне виконання наших попередніх домовленостей.

"Я вдячний Польщі за потужну підтримку України".

У липні Україна та Польща уклали безпекову угоду, яка передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів.