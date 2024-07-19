СБУ повідомила про підозру "міністру транспорту ДНР", який забезпечує логістику для окупантів

СБУ повідомила про підозру так званому "міністру транспорту ДНР", який будує нові залізничні шляхи для перекидання військ РФ на передову.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського посадовця, який забезпечує логістику для окупантів на сході України. Мова йде про ексочільника головного управління автодоріг у Нижньогородській області рф – Володимира Тужиліна", — інформують в СБУ.

Відомо, що у травні 2023 року Тужиліна призначили "міністром транспорту ДНР" у тимчасово захопленій частині території Донеччини.

На цій "посаді" фігурант займається будівництвом нових транспортних шляхів для перекидання військ РФ з Ростовської області в Україну. Зокрема, це пряма залізнична лінія, яка має проходити з території росії у напрямку Донецька.

Також Тужилін організовує транспортне сполучення тимчасово окупованого Маріуполя з тимчасово окупованими Бердянськом та Мелітополем.

За наявними даними, ворог планує використовувати цей маршрут як альтернативний шлях для перекидання своїх військ до Криму та на передову південного фронту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Тужиліну про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Наразі він перебуває на тимчасово окупованій території на сході нашої держави. Служба безпеки встановила місце перебування зловмисника і проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.