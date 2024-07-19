Бійці ЗСУ збили "Іскандер" над Одещиною, – Плетенчук

Українські військові 18 липня збили російську ракету "Іскандер", що атакувала Одеську область.

Начальник Центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня Дмитро Плетенчук у Facebook назвав цю подію "знаковою".

"Ракету ОТРК Іскандер, що вчора атакувала Одеську область, збили. Знакова подія. Кілька попередніх ракет били по нашій портовій інфраструктурі", — ідеться у повідомленні речника ВМС.

Відомо, що у ніч на 15 липня російська армія атакувала Одеську область балістичною ракетою з території Криму. За попередніми даними, це був "Іскандер-М".