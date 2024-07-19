На Волині 52-річний харківʼянин пропонував прикордонникам 8400 євро за те, щоб безперешкодно виїхати за кордон.

Про це повідомили у ДПСУ.

Чоловік прибув у пункт пропуску автомобілем "Ауді". Під час прикордонного контролю разом із паспортом, як підставу для виїзду за кордон у період дії воєнного стану, чоловік надав документи про інвалідність 3 групи, тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного та довідку про надання відстрочки від призову на військову службу.

Під час перевірки зазначених документів у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо законності їх отримання. Як зазначили у ДПСУ, під час спілкування з прикордонником харків’янин поклав на стіл пачку купюр, зі словами: "Тримайте! Чесно, просто випусти, будь ласка, я повернуся! Ви берете гроші, а я через два тижні повертаюся".

Проте прикордонник відмовився від грошей.

Про злочин прикордонники проінформували співробітників Національної поліції. Крім того, у подальшому правоохоронці встановили можливу причетність особи до підробки документів.

Відомості про вчинення злочинів внесено до ЄРДР. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту терміном 60 діб.

Біля кордону із Молдовою затримали 23 чоловіків, які добиралися до держрубежу зерновозом. За такі "послуги" кожен із порушників заплатив він 5 до 16 тисяч доларів.