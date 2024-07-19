“Відкуп” для корупціонерів: Стефанішина стверджує, що законопроєкт про угоду зі слідством відповідає світовій практиці

Віцепрем'єрка також повідомила, що цей законопроєкт, який нещодавно пройшов перше читання у Раді, вже проходить оцінку Єврокомісії.

Віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила, що законопроєкт №11340 про підвищення ефективності укладання угод про визнання винуватості відповідає світовій практиці та вже проходить оцінку Європейської комісії в рамках звіту про розширення.

"Угоди про визнання винуватості є дуже поширеною світовою практикою. Ця практика є вже і в Україні. Однак чинний механізм малоефективний, що відзначено в оцінках міжнародних експертів", - сказала Стефанішина.

За її словами, саме тому підвищення ефективності укладенні угод передбачено Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, Планом України (Ukraine Facility), а також звітом по Україні у рамках Пакета розширення, тобто є частиною плану реформ, узгодженого з європейськими партнерами.

"Урядовий законопроєкт досягає поставленої мети - розширює можливості для сторони обвинувачення заохочувати осіб до укладення угод - та відповідає світовій практиці угоди зі слідством. Акт уже проходить оцінку ЄК у рамках звіту про розширення та буде доопрацьований у разі коментарів до нього. Закликаю не піддаватися маніпуляціям", - наголосила віцепрем'єр.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада схвалила в першому читанні дозвіл корупціонерам "відкупитися" від покарання штрафом і компенсацією. Раніше свої застереження щодо пропонованих змін висловили в НАБУ і САП.