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Тричі подавала заяву: нардепка Яцик вийшла з фракції "Слуга народу" (доповнено)

Вона була обрана за мажоритарним округом. 

Тричі подавала заяву: нардепка Яцик вийшла з фракції "Слуга народу" (доповнено)
Юлія Яцик
Фото: Юлія Яцик у Facebook

Народна депутатка Юлія Яцик вийшла зі складу фракції "Слуга народу". Про це з залу засідань повідомив парламентар Олексій Гончаренко. 

Вона була обрана за 79 округом (Запоріжжя), тож вихід із фракції не позбавить її депутатського мандату. З партії "Слуга народу" Яцик вийшла ще в 2022-му.

У коментарі LB.ua парламентарка повідомила, що це рішення узгоджується з її політикою.

"Я з першого дня роботи в Раді не голосую в ногу зі «слугами». Заяву про вихід я подала ще в 22-му році. Десь восени. Потім була друга заява минулого року. І лише оцю третю вони нарешті зачитали. Причин достатньо багато, я не голосувала за багато законопроєктів: і про ринок землі, і про мобілізацію, і відміну переліку приватизації стратегічних проєктів", – сказала вона.

Яцик додала, що має особисту думку щодо підтримки законопроєктів, і вона не узгоджується з політикою Офісу президента та фракції.

Нардепка сказала, що поки не планує приєднуватися до інших фракції та груп.  

Яцик – заступниця голови ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міноборони, ЗСУ та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями військових і правоохоронних формуваннях.

Також вона – голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності правоохоронного комітету.

За даними Руху Чесно, Яцик у розріз із позицією фракції в 2020 році не схвалювала створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі пособників Росії з тимчасово окупованих території Донецької і Луганської областей. У 2022 Яцик виступила проти законопроєкту скандального містобудівного законопроєкту 5655.

Висувалася кандидаткою на посаду директора НАБУ, але Центр протидії корупції вніс її до переліку недоброчесних кандидатів: вона взяла собі в помічники свого бізнес-партнера. 

Місцеві Запорізькі медіа звинувачували Яцик у тому, що вона нібито роздавала гуманітарну від ОВА під власним ім'ям. 

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