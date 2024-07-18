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Зеленський і прем'єр-міністр Данії обговорили потребу України у тренуванні пілотів

Також глава держав відзначив рішення данського уряду інвестувати в оборонну промисловість нашої держави.

Зеленський і прем'єр-міністр Данії обговорили потребу України у тренуванні пілотів
Метте Фредеріксен і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський на полях IV саміту Європейської політичної спільноти зустрівся з главою уряду Данії Метте Фредеріксен.

За словами Зеленського, у розмові йшлося про реалізацію угоди про безпекове співробітництво, потребу Києва в розширенні тренувальних місій для українських пілотів, відбудову України та європейську інтеграцію.

"Україна цінує лідерську підтримку Данії в безпековій сфері та, зокрема, надання 19 пакетів оборонної допомоги... Дякую за рішення уряду інвестувати в оборонну промисловість України", - наголосив Президент.

  • У Данії мають пройти підготовку близько сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16. З них 50 з них вже пройшли навчання і беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.
  • Але псля 2024 року українці не зможуть продовжувати навчання на F-16 у цій державі, оскільки данська армія перейде на більш сучасні винищувачі.
  • Тим часом невдовзі Україна підпише контракт із Данією щодо фінансування українського виробництва озброєння і боєприпасів.
  • Також Данія профінансує виробництво українських САУ "Богдана" - оплатить перших 18 установок.
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