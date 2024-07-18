Зеленський і прем'єр-міністр Данії обговорили потребу України у тренуванні пілотів

Також глава держав відзначив рішення данського уряду інвестувати в оборонну промисловість нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський на полях IV саміту Європейської політичної спільноти зустрівся з главою уряду Данії Метте Фредеріксен.

За словами Зеленського, у розмові йшлося про реалізацію угоди про безпекове співробітництво, потребу Києва в розширенні тренувальних місій для українських пілотів, відбудову України та європейську інтеграцію.

"Україна цінує лідерську підтримку Данії в безпековій сфері та, зокрема, надання 19 пакетів оборонної допомоги... Дякую за рішення уряду інвестувати в оборонну промисловість України", - наголосив Президент.