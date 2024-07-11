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Данія профінансує виробництво українських САУ "Богдана"

Країна оплатить перших 18 установок. 

Данія профінансує виробництво українських САУ "Богдана"
Оновлена САУ 'Богдана'
Фото: скрин відео

Данія профінансує виробництво 18 українських самохідних артилерійських установок "Богдана". На це виділили 1,2 млрд данських крон (приблизно 116,9 млн доларів) у межах 19 пакета військової допомоги. Раніше таке рішення анонсував міністр оборони України Рустем Умєров. 

Про це йдеться на сайті міноборони Данії.

"Данія робить прямий внесок в українську оборонну промисловість, надаючи фінансову пожертву для вироблених в Україні артилерійських знарядь «Богдана». Це важливий крок у майбутньому донорстві та розбудові української оборонної промисловості", – зазначено у повідомленні. 

Також наголосили, що 18 пофінансованих установок є першими, їх мають передати українським військовим "протягом найближчих місяців". Цчі установки Данія обрала на підставі офіційної рекомендації Міноборони та Міністерства стратегічних галузей промисловості України.

"Коли я був в Україні цієї весни, щоб відвідати низку підприємств оборонної промисловості в Києві, я переконався в можливостях підтримки України шляхом придбання безпосередньо через українську оборонну промисловість. Таким чином ми гарантуємо, що техніка, яку потребують українці на фронті, може бути виготовлена та доставлена поруч", – заявив міністр оборони Данії Троелс лунд Поульсен.

Він додав, що фінансування українського виробництва має логістичні переваги, одночасно допомагаючи розбудувати оборонну промисловість в Україні. 

"Сподіваюся, що більше країн підуть данську модель закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання більші, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому є великий потенціал для подібних угод, щоб виробляти більше обладнання в Україні та водночас допомогти розбудувати оборонну промисловість в Україні", – сказав Троелс Лунд Поульсен. 

  • 13 червня Україна і Данія підписали меморандум щодо закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників.
  • Через декілька днів Данія оголосила про 19-й пакет військової підтримки Україні. Серед іншого, він дає змогу данській стороні мати можливість вкладати гроші безпосередньо в українське збройове виробництво.
  • Ще навесні міністр оборони Данії виступив з ініціативою, щоб Данія у співпраці з Україною розміщувала замовлення безпосередньо в українському ОПК. 
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