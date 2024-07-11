У Польщі система ПРО НАТО "Aegis Ashore" готова розпочати місію

База НАТО в польському Редзіково, яка є частиною протиракетного щита НАТО, готова розпочати місію.

Про це йдеться на сайті НАТО.

Ця система протиракетної оборони "Aegis Ashore" у Редзіково доповнює наявні засоби в Румунії, Іспанії та Туреччині.

"Балістичні ракети широко використовувалися в конфліктах в Україні та на Близькому Сході. Як оборонний Альянс ми не можемо ігнорувати цю загрозу. Протиракетна оборона є важливим елементом основного завдання НАТО щодо колективної оборони", – прокоментував розгортання ПРО генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Aegis Ashore" є частиною більшого протиракетного щита НАТО і призначений для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет у польоті. Система може захистити від балістичних ракет малої та середньої дальності.

Захист від балістичних ракет НАТО дозволяє виявити ракетну атаку та використовує дані радара, щоб скерувати перехоплювач для знищення наступальної балістичної ракети супротивника.

Система є ключовим компонентом «Розширеної оперативної спроможності» протиракетної оборони НАТО, яка полягає в захисті європейського населення, території та сил НАТО від зростаючої загрози, яку становлять балістичні ракети.

Ключові елементи протиракетного щита НАТО включають два об’єкти США Aegis Ashore у Польщі та Румунії разом із есмінцями ВМС США в іспанській Роті і радар раннього попередження в Куречіку, що в Туреччині.

"Aegis Ashore" призначений виключно для захисту. На двох пунктах перехоплення в Польщі та Румунії дислокується близько 200 військовослужбовців. Майданчик у румунському Девеселу працює з 2016 року.