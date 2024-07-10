Корабель ВМС Росії помітили у порту непідконтрольної Грузії Очамчири у Чорному морі

Кремль планує створити військово-морську базу в грузинському місті, яка слугуватиме прихистком російського флоту від українських ударів.

Корабель ВМС Росії був помічений у порту грузинського міста Очамчира (Абхазія) у Чорному морі. Чорноморський порт може стати важливою базою для ВМФ Росії, виступаючи в якості надійного притулку від українських надводних безпілотників, ідеться на сайті Naval News.

Naval News оприлюднив фото, де видно допоміжний корабель ВМС Росії у порту Очамчира. Відомо, що Кремль планує планує створити там постійну військово-морську базу – попри заперечення Грузії.

За цими даними, російський корабель проєкту 22870, показаний на супутникових знімках, опублікованих 10 липня, "спостерігався в Очамчирі 4 і 5 липня".

Naval News повідомляє, що корабель "зник безвісти" після того, як його бачили 28 червня в порту приписки Новоросійськ, приблизно за 370 кілометрів на північний захід від Очамчири. Наразі жодної офіційної реакції на ці повідомлення ані з боку Росії, ані з боку Грузії не було.

Щодо створення російської військово-морської бази в Очамчирі, Міністерство закордонних справ Грузії засудило цей план як "брутальне порушення" суверенітету та територіальної цілісності.

Однак, у січні 2024 року сепаратисти оголосили про початок будівництва бази. На базі вже розміщено кілька малих патрульних катерів ФСБ. Це перший значний візит військово-морського корабля після заяв.

Цей крок викликає суперечки, оскільки порт знаходиться в Грузії, що передбачає втягнення країни в російсько-українську війну. Росія може спробувати використати порт як притулок від українських атак. І навіть могли б бути безпечною базою для виконання бойових завдань. Варіанти для України будуть складні, оскільки вона розташована на території Грузії, незважаючи на те, що контролюється сепаратистською Абхазією.