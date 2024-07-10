Литва передає 1 мільйон євро на відновлення "Охматдиту"

Прем’єр-міністер Литви Інгріда Шимоніте у мережі "Х" заявила, що уряд країни виділяє 1 мільйон євро на відновлення "Охматдиту" та інших медзакладів, які потрапили під російський обстріл 8 липня.

"Уряд щойно виділив 1 млн євро на підтримку відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві та інших медичних закладів, які по-варварський й умисно обстріляла Росія. Єдиний спосіб зупинити державу-терориста – це збільшення підтримки задля перемоги України. Єдиний справедливий спосіб підтримати відновлення України – це змусити агресора заплатити", – ідеться у повідомленні Шимоніте.

Внаслідок російської ракетної атаки у Києві 8 липня пошкоджено понад 100 будинків, 6 будинків доведеться розібрати. Людей, які проживали в обстріляних будинках, розмістили у гуртожитках міста. Тим часом у Києві кількість загиблих збільшилася до 33 людей. Постраждало 117 осіб.

