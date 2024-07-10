Жозеп Боррель на саміті НАТО закликав не припиняти підтримувати Україну

Також наголосив на важливості підтримки оборонної промисловості у Європі.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив на полях саміту НАТО у Вашингтоні і закликав продовжити допомагати Україні та нарощувати оборонну промисловість.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Єврокомісії.

Боррель нагадав, що в Україні вирішуватиметься майбутнє безпеки Європи.

"Путін хоче, щоб Росія знову домінувала над сусідами. Путін не відмовився від імперіалістичних амбіцій Росії. І в цьому проблема: Росія досі поводиться як імперія, а Путін хоче відбудувати імперію – будь то царська імперія чи радянська", – сказав глава європейської дипломатії.

За його словами, за останні три роки загальні оборонні витрати в Європі зросли на понад 30%.

"Цього року ми досягнемо майже – в середньому, разом – 2% ВВП ЄС, 1,9%. Цього мало, але набагато краще, і воно зростає", зазначив він і додав, що збільшення витрат на оборону є "питанням стратегічної відповідальності".

"Ми знаємо, ми повністю усвідомлюємо, ми переконані, що ми повинні покращити спроможність наших армій, нашої оборони, щоб мати можливість захистити себе", – додав Боррель.

Він сказав, що зараз йде нарощення, об'єднання та розвиток промислових потужностей.

"Ми знаємо, що це вимагає більшої ефективності, більшої оперативної сумісності для наших 27 різних армій і більшої передбачуваності для оборонної промисловості, яка має знати, яким буде майбутній попит, щоб виправдати сьогоднішні інвестиції", – додав європейський дипломат.

За його словами, те, що Україна перемагає, є "екзистенційною вимогою" для безпеки.Тому важливим є промислове військове виробництво.

"Ми знаємо, що сьогодні під час такого роду війни промислове виробництво і технологічний потенціал є ключовим для доставки ракет, артилерійських боєприпасів та зенітних систем. Тому я наполягаю на цій ідеї. Ми розвиваємо нашу оборонну промисловість: купуючи разом, збільшуючи виробничі потужності і стимулюючи співпрацю між європейськими виробниками зброї", – наголосив Боррель.

Він додав, що за рік ЄС вдвічі збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів, а до кінця цього року планують прискорити виробництво втричі.

Боррель наголосив на важливості оборонного виробництва у Європі, однак, за його словами, це не виключає залучення американських компаній, які базуються в Європейському Союзі та відповідають умовам безпеки.

"Нам є чому повчитися у Сполучених Штатів. І нам також є чому повчитися в України. В Україні військові дії революціонізують технології", – сказав він і згадав, як побував на підприємстві із виробництва дронів в Україні.

Також Боррель анонсував спрощенння співпраці між українськими стартапами та оборонними компаніями Європейського Союзу.

Він сказав, що, якщо припинити, підтримку України, війна завершиться дуже швидко. Однак тоді Путін не зупиниться на Києві.

"Я знаю, як закінчити війну. Якщо ми припинимо підтримувати Україну, війна закінчиться дуже швидко. Україна не може захиститися без нашої підтримки... Путін не зупиниться на Києві", – наголосив він.

Також додав, що Росія перестане бути загрозою для своїх сусідів і для всієї Європи тільки тоді, коли погодиться залишитися в межах своїх кордонів.