ЦАХАЛ заявив про удар по базі хамасівців у центрі Смуги Гази

Армія оборони Ізраїлю протягом ночі провела операцію проти терористів ХАМАСу та Ісламського джихаду, які діяли в штаб-квартирі Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям у районі міста Газа.
Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.
Військові зазначають, що приміщення використовували як базу для нападів на війська ЦАХАЛ у центральній частині Смуги Гази.
“Після відкриття коридору евакуації цивільного населення з цього району війська ЦАХАЛу провели цілеспрямований рейд по споруді, ліквідували терористів у ближньому бою та виявили велику кількість зброї в цьому районі”, ‒ зазначили в армії.
Окрім того, війська ЦАХАЛу ліквідували десятки терористів у районі Гази Шеджайя та розібрали підземні тунельні маршрути.
Біля міста Рафах на півдні анклаву ізраїльські військовослужбовці також ліквідували низку терористів, локалізували озброєння та ліквідували терористичну інфраструктуру в цьому районі.
- Раніше Reuters написав, що ХАМАС погодився на поступки Ізраїлю щодо мирного плану. Терористи нібито більше не вимагають припинення вогню до звільнення заручників.