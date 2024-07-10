ЦАХАЛ заявив про удар по базі хамасівців у центрі Смуги Гази

Терористи ХАМАСу та Ісламського джихаду діяли в штаб-квартирі Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям.

Армія оборони Ізраїлю протягом ночі провела операцію проти терористів ХАМАСу та Ісламського джихаду, які діяли в штаб-квартирі Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям у районі міста Газа.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Військові зазначають, що приміщення використовували як базу для нападів на війська ЦАХАЛ у центральній частині Смуги Гази.

“Після відкриття коридору евакуації цивільного населення з цього району війська ЦАХАЛу провели цілеспрямований рейд по споруді, ліквідували терористів у ближньому бою та виявили велику кількість зброї в цьому районі”, ‒ зазначили в армії.

Окрім того, війська ЦАХАЛу ліквідували десятки терористів у районі Гази Шеджайя та розібрали підземні тунельні маршрути.

Біля міста Рафах на півдні анклаву ізраїльські військовослужбовці також ліквідували низку терористів, локалізували озброєння та ліквідували терористичну інфраструктуру в цьому районі.