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ЦАХАЛ заявив про удар по базі хамасівців у центрі Смуги Гази

Терористи ХАМАСу та Ісламського джихаду діяли в штаб-квартирі Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям.

ЦАХАЛ заявив про удар по базі хамасівців у центрі Смуги Гази
Південь Смуги Гази. 3 липня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю протягом ночі провела операцію проти терористів ХАМАСу та Ісламського джихаду, які діяли в штаб-квартирі Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям у районі міста Газа.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Військові зазначають, що приміщення використовували як базу для нападів на війська ЦАХАЛ у центральній частині Смуги Гази.

“Після відкриття коридору евакуації цивільного населення з цього району війська ЦАХАЛу провели цілеспрямований рейд по споруді, ліквідували терористів у ближньому бою та виявили велику кількість зброї в цьому районі”, ‒ зазначили в армії.

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Окрім того, війська ЦАХАЛу ліквідували десятки терористів у районі Гази Шеджайя та розібрали підземні тунельні маршрути. 

Біля міста Рафах на півдні анклаву ізраїльські військовослужбовці також ліквідували низку терористів, локалізували озброєння та ліквідували терористичну інфраструктуру в цьому районі.

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