Білий дім часто відвідував відомий невролог, який спеціалізується на важкому захворюванні.

Особистий лікар президента США Джо Байдена Кевін О'Коннор на тлі активного обговорення стану здоров'я глави держави заперечив чутки про те, що демократ страждає від хвороби Паркінсона.

Як пише The Guardian, преса почала підозрювати наявність у Байдена важкого розладу через регулярні візити до Білого дому невролога Кевіна Каннарда. Він вважається провідним спеціалістом з діагностування та лікування хвороби Паркінсона та інших дегенеративних станів нервової системи.

За словами лікаря Байдена, Каннард був запрошений до президента виключно через його високу компетентність, без врахування спеціалізації. З главами держави він має справу ще з 2012 року.

О'Коннор наполягає, що перевірка у лютому показала відсутність у президента хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу чи будь-яких інших патологічних станів, спровокованих віком.