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Радбез ООН терміново зібрався через удар по Охматдиту

В ООН визнають, що існує "висока ймовірність" того, що дитяча лікарня в Києві зазнала "прямого влучання" саме російської ракети. 

Радбез ООН терміново зібрався через удар по Охматдиту
Радбез ООН
Фото: скріншот

9 липня Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй зібралась термінове засідання через масовану ракетну атаку Росії по дитячій лікарні Охматдит, ініційоване Україною.

Трансляцію засідання веде Суспільне

Раніше постпред України в ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці в соцмережі X закликав позбавити Росію місця члена Радбезу ООН. До слова, з 1 липня РФ взяла на себе одномісячне головування в Раді безпеки ООН.

Відкриваючи засідання, постпред РФ Небензя заявив, що до секретаріату 8 липня надійшов лист від представника України із проханням надати право виступити на засіданні, однак запит нібито було оформлено неправильно і Україну все ж буде допущено до виступу, але тільки тому, що про це також попросили у США.

У свою чергу Сергій Кислиця у мережі "Х" відповів на заяву Небензі: 

"Ви не є легітимним президентом Ради безпеки, і я ніколи не буду до вас звертатися. Ви сидите на місці, куди незаконно вторглася Росія, і єдине належне місце для вас, перш ніж ви опинитеся в пеклі в обхід чистилища, це на лаві підсудних", — ідеться у зверненні.

Водночас, в Організації Об’єднаних Націй визнають, що смертельний удар по дитячій лікарні в Києві, ймовірно, був спричинений прямим попаданням російської ракети. Про це заявила у вівторок голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль в Женеві.

Гендиректор київської дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір під час онлайн-виступу на засіданні Радбезу заявив, що на момент російської атаки на лікарню 8 липня всередині перебували понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників, проводились три складні операції.

Унаслідок атаки поранені 300 людей, з них 8 — діти. Двоє дорослих загинули, одна з них — молода лікарка. Пошкоджені 24 відділення. Близько 600 пацієнтів довелось перевести в інші медичні заклади, серед них є ті, що потребують невідкладної допомоги та лікування.

Російська атака на "Охматдит" матиме довгострокові наслідки, у пацієнтів не буде належної допомоги і спеціалізовані послуги лікарні з високоякісним обладнанням не будуть надаватися у найближчому майбутньому.

У свою чергу Росія, як завжди, заперечує атаку на дитячу лікарню зранку 8 липня. Російське Міноборони заявляє, що завдали "високоточного удару по об'єктах військової промисловості України та авіабазах ЗСУ”. За версією росіян, цивільні об'єкти у Києві постраждали нібито виключно “через роботу української ППО".

  • Генсекретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш "рішуче засудив" обстріл Росією житлових будинків та цивільної інфраструктури по всій Україні.
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