Словацький прем'єр Фіцо повернувся до роботи після замаху

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого у травні здійснили замах, повернувся на робоче місце.
Про це він написав у фейсбуці.
"Шановні прогресивні ліберальні ЗМІ та опозиція, вибачте, що вижив, але я повернувся", – йдеться у його дописі.
- Нещодавно він взяв участь у вечірній церемонії на честь Дня Кирила та Мефодія, який відзначається в країні як державне свято. Для політика це був перший публічний захід після того, як він пережив замах на своє життя.
- Замах на Роберта Фіцо злдійснили 15 травня, нападник стріляв під час виїзного засідання уряду. Згодом вияснили, що
- що спробу вбити політика здійснив 71-річний словацький письменник.
- Президент України Володимир Зеленський засудив замах і заявив, що насильство не може бути нормою.