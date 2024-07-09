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Словацький прем'єр Фіцо повернувся до роботи після замаху

Про повернення словацький прем'єр написав у фейсбуці.

Словацький прем'єр Фіцо повернувся до роботи після замаху
Роберт Фіцо
Фото: Роберт Фіцо у фейсбуці

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого у травні здійснили замах, повернувся на робоче місце.

Про це він написав у фейсбуці.

"Шановні прогресивні ліберальні ЗМІ та опозиція, вибачте, що вижив, але я повернувся", – йдеться у його дописі. 

  • Нещодавно він взяв участь у вечірній церемонії на честь Дня Кирила та Мефодія, який відзначається в країні як державне свято. Для політика це був перший публічний захід після того, як він пережив замах на своє життя.
  • Замах на Роберта Фіцо злдійснили 15 травня, нападник стріляв під час виїзного засідання уряду. Згодом вияснили, що 
  •  що спробу вбити політика здійснив 71-річний словацький письменник.
  • Президент України Володимир Зеленський засудив замах і заявив, що насильство не може бути нормою.
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