Словацький прем'єр Фіцо повернувся до роботи після замаху

Про повернення словацький прем'єр написав у фейсбуці.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого у травні здійснили замах, повернувся на робоче місце.

Про це він написав у фейсбуці.

"Шановні прогресивні ліберальні ЗМІ та опозиція, вибачте, що вижив, але я повернувся", – йдеться у його дописі.