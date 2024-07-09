Один з лідерів демократів у Конгресі закликав Байдена зняти кандидатуру

Відомий член Палати представників США від штату Вашингтон Адам Сміт публічно заявив, що Джо Байдену варто припинити боротьбу за переобрання на посаду президента.

Як пише The Guardian, Сміт входить у Конгресі до важливого комітету зі збройних сил. Він є одним із впливових законотворців у Демократичній партії.

Конгресмен стверджує, що виступ Байдена під час теледебатів "викликав занепокоєння, а американський народ чітко дав зрозуміти, що не бачить його своїм президентом ще на чотири роки". Господар Білого дому так і не зміг "відповісти на ці побоювання", тож йому варто "якомога скоріше поступитися своїм місцем".

В інтерв'ю CNN Сміт також висловив думку, що віцепрезидентка Камала Гарріс "була б ліпшим, потужнішим кандидатом, бо змогла б донести меседж Демократичної партії". Конгресмен розкритикував колег, які пропонують "забути про дебати як про один невдалий вечір", і висловив нерозуміння, чому вони ігнорують запит народу на зміни.