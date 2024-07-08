США заявили про потребу у розслідуванні удару Росії по "Охматдиті"

Директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер заявив, що російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" потребує окремого розслідування, передає "Європейська правда".

Карпентер зауважив, що РФ не вперше обстрілює медичні заклади в Україні. Але атака на "Охматдит" потребує окремого розслідування.

"Атака на пологовий будинок, а також на дитячу лікарню – на жаль те, що відбувається не вперше під час війни.Я розраховую, що цей удар є таким, що потребуватиме глибшого вивчення, розслідування", – сказав дипломат.

Карпентер зазначив, що "це не може бути обґрунтовано, і звісно це має бути розслідувано".