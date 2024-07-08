США заявили про потребу у розслідуванні удару Росії по "Охматдиті"

Директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер заявив, що російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" потребує окремого розслідування, передає "Європейська правда".
Карпентер зауважив, що РФ не вперше обстрілює медичні заклади в Україні. Але атака на "Охматдит" потребує окремого розслідування.
"Атака на пологовий будинок, а також на дитячу лікарню – на жаль те, що відбувається не вперше під час війни.Я розраховую, що цей удар є таким, що потребуватиме глибшого вивчення, розслідування", – сказав дипломат.
Карпентер зазначив, що "це не може бути обґрунтовано, і звісно це має бути розслідувано".
- Німецький міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах нині заявив, що "цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець".
- Як відомо, 8 липня Росія завдала ракетного удару по "Охматдиту". Є загиблі та поранені. За даними СБУ, ворог використав ракету Х101.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після прильоту евакуюють дітей, з реанімації та операційних вдалося всіх врятувати.
- Тим часом Укрзалізниця пропонує допомогу пацієнтам та їхнім родинам, які перебували у лікарні, а уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту".
- Німеччина заявила, що прийме хворих українських дітей на лікування.