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​Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Україні системи ППО та боєприпаси

Голова МЗС наголосив, що Росія цілеспрямовано б'є по медичних закладах та об'єктах цивільної інфраструктури.

​Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Україні системи ППО та боєприпаси
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній російський ракетний удар, а також якнайшвидше надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot і боєприпаси.

"Унаслідок російського ракетного удару по Україні одна з найбільших дитячих лікарень України "Охматдит" зазнала сильних ушкоджень. Повідомляється про постраждалих дітей. Аварійні служби та кияни розбирають завали. Протягом дня було завдано удару ще по одній лікарні в Києві. Це свідчення, що Росія цілеспрямовано б'є по медичних закладах та об'єктах цивільної інфраструктури. Це справжнє обличчя Росії. Це справжня відповідь Путіна на всі миротворчі місії та пропозиції", - написав він у соцмережі Х.

Кулеба  наголосив, що цей варварський удар укотре демонструє усьому світові, усім лідерам і країнам нагальність якнайшвидшого надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони і боєприпасів.

"Додаткових Patriot і зброї. Закликаємо партнерів ухвалити необхідні рішення без зволікань... Закликаємо всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, ухвалити негайні заходи для посилення протиповітряної оборони України та відкинути будь-яке потурання вбивці дітей і мирних громадян", - додав голова МЗС.

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