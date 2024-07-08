​Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Україні системи ППО та боєприпаси

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній російський ракетний удар, а також якнайшвидше надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot і боєприпаси.
"Унаслідок російського ракетного удару по Україні одна з найбільших дитячих лікарень України "Охматдит" зазнала сильних ушкоджень. Повідомляється про постраждалих дітей. Аварійні служби та кияни розбирають завали. Протягом дня було завдано удару ще по одній лікарні в Києві. Це свідчення, що Росія цілеспрямовано б'є по медичних закладах та об'єктах цивільної інфраструктури. Це справжнє обличчя Росії. Це справжня відповідь Путіна на всі миротворчі місії та пропозиції", - написав він у соцмережі Х.
Кулеба наголосив, що цей варварський удар укотре демонструє усьому світові, усім лідерам і країнам нагальність якнайшвидшого надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони і боєприпасів.
"Додаткових Patriot і зброї. Закликаємо партнерів ухвалити необхідні рішення без зволікань... Закликаємо всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, ухвалити негайні заходи для посилення протиповітряної оборони України та відкинути будь-яке потурання вбивці дітей і мирних громадян", - додав голова МЗС.
- Сьогодні вранці Росія атакувала українські міста більше ніж 40 ракетами. Станом на 15.30 унаслідок ранкової атаки Росії по Україні загинула 31 людина і 125 поранені.
- Відомо про 22 загиблих у Києві, у столиці поранено 72 особи, двоє - на Київщині. Є 11 загиблих на Дніпропетровщині - у Кривому Розі та Дніпрі, поранених у регіоні - 62, а також три у Покровську на Донеччині.