​Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Україні системи ППО та боєприпаси

Голова МЗС наголосив, що Росія цілеспрямовано б'є по медичних закладах та об'єктах цивільної інфраструктури.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній російський ракетний удар, а також якнайшвидше надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot і боєприпаси.

"Унаслідок російського ракетного удару по Україні одна з найбільших дитячих лікарень України "Охматдит" зазнала сильних ушкоджень. Повідомляється про постраждалих дітей. Аварійні служби та кияни розбирають завали. Протягом дня було завдано удару ще по одній лікарні в Києві. Це свідчення, що Росія цілеспрямовано б'є по медичних закладах та об'єктах цивільної інфраструктури. Це справжнє обличчя Росії. Це справжня відповідь Путіна на всі миротворчі місії та пропозиції", - написав він у соцмережі Х.

Кулеба наголосив, що цей варварський удар укотре демонструє усьому світові, усім лідерам і країнам нагальність якнайшвидшого надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони і боєприпасів.

"Додаткових Patriot і зброї. Закликаємо партнерів ухвалити необхідні рішення без зволікань... Закликаємо всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, ухвалити негайні заходи для посилення протиповітряної оборони України та відкинути будь-яке потурання вбивці дітей і мирних громадян", - додав голова МЗС.