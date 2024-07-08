У другому турі парламентських виборів у Франції переміг лівий альянс “Народний фронт”

Це робить його найбільшою групою у законодавчому органі, але достатньо голосів для абсолютної більшості політсила не отримала.

За офіційними даними, у другому турі парламентських виборів у Франції переміг альянс лівих сил "Народний фронт", який отримав 182 мандати.

Про це пише CNN.

Це робить його найбільшою групою у законодавчому органі, але ця цифра є значно меншою за 289 місць, які потрібні для абсолютної більшості.

Центристська коаліція Макрона отримала 163 місця, а ультраправа партія “Національне об’єднання” (RN) Марін Ле Пен та її союзники отримали 143 місця.

Сильний результат RN у першому турі викликав побоювання, що Франція може бути на порозі обрання свого першого ультраправого уряду з часів колабораціоністського режиму Віші під час Другої світової війни.

“Але недільні результати викликають величезне засмучення (для ультаправих, - ред.) та демонструють величезне бажання французьких виборців не дати ультраправим отримати владу ‒ навіть ціною завислого парламенту”, ‒ зазначає CNN.

Загалом на виборах розподіляють 577 місць у парламенті. У першому турі свої мандати отримали 76 депутатів, серед них 39 від “Національного об'єднання”, 32 від “Нового народного фронту» та два від “Разом за республіку”.