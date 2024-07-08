Мінфін США пропонує санкції проти тіньового флоту російських танкерів, але у Білому домі вагаються, ‒ NYT

Посадовці в Міністерстві фінансів президента США Джо Байдена запропонували нові санкції, спрямовані на паралізацію флоту російських нафтових танкерів, пише New York Times.

Цей тіньовий флот дозволяє Росії продавати нафту понад цінове обмеження у 60 доларів за барель, встановлене Сполученими Штатами та їхніми союзниками у 2022 році.

Москва використовує, зокрема, застарілі танкери “Совкомфлоту”, які працюють без західних страховок.

Ціновий ліміт мав на меті обмежити здатність Москви отримувати прибуток від її експорту енергоносіїв, дозволяючи її нафті продовжувати надходити на міжнародні ринки, щоб запобігти глобальному ціновому шоку. Але Росія значною мірою обійшла обмеження, що дозволило їй отримувати величезні прибутки для фінансування своїх військових зусиль.

У той час як офіційні особи Міністерства фінансів хочуть вивести з ладу російські танкери, економічні радники в Білому домі стурбовані ризиком підвищення цін на нафту цього літа та підвищення цін на бензин у США. Це може зашкодити кампанії Джо Байдена на президентських виборах. Урядовці не погодилися з пропозиціями, хоча нинішні та колишні чиновники казначейства представили їм аналізи, які свідчать про низькі ризики значного впливу на ринок нафти.