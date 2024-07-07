Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь подасть у відставку

Він визнав, що група, до якої він належить, не отримала більшості, тому він іде з посади.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що завтра, у понеділок, 8 липня, подасть у відставку.

Про це пише Le Figaro.

"Сьогодні ввечері політична група, яку я представляв у цій кампанії, не має більшості, завтра вранці я подам заяву про відставку президенту Республіки", – оголосив Габріель Атталь.

Він також заявив, що готовий залишитися на посаді стільки, "скільки вимагає обов’язок".

При цьому Атталь також обрався у французький парламент. Він переміг у 10-му виборчому окрузі О-де-Сен і тепер буде депутатом Національних зборів.