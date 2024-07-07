​У Франції явка на виборах може бути рекордною за останні 30 років

Під час другого туру парламентських виборів у Франції явка виборців може сягнути рекордних 67,5%.
Про це пише Le Figaro та Reuters.
Станом на 17.00 за місцевим часом явка склала 59,71% порівняно з 38,11% на той час під час другого туру голосування в 2022 році. Про таке повідомило Міністерство внутрішніх справ. За словами соціологів Harris Interactive та Ipsos, це був найвищий рівень явки після полудня з 1981 року, що свідчить про сильний інтерес громадськості до виборів.
Згідно з оцінкою Ifop для Le Figaro проголосують близько 67,5% виборців, більше, ніж у першому турі. Це також найвищий показник з часів останніх дострокових парламентських виборів у 1997 році.
Також це на 21,27% більше, ніж у 2022 році, та на 24,86%, ніж у 2017 році, коли на виборчі дільниці приходило лише двоє французів за п’ять секунд.
- Останні опитування громадської думки передбачають, що "Національне об'єднання" отримає найбільшу кількість місць у парламенті, але передбачають, що вона може не набрати абсолютної більшості.
- У першому турі парламенських виборів Франції перемогу здобуло "Національне об’єднання", фактичною лідеркою якого є Марін Ле Пен із 33,1% (понад 10,6 млн голосів).
- Лідерка французьких правих, партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен пообіцяла у разі перемоги на виборах заборонити Україні використовувати надану Францією далекобійну зброю для ударів по Росії.
- 9 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про розпуск Національних зборів, нижньої палати парламенту. Таку заяву від зробив після оголошення результатів виборів до Європарламенту.