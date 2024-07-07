​У Франції явка на виборах може бути рекордною за останні 30 років

Під час другого туру парламентських виборів у Франції явка виборців може сягнути рекордних 67,5%.

Про це пише Le Figaro та Reuters.

Станом на 17.00 за місцевим часом явка склала 59,71% порівняно з 38,11% на той час під час другого туру голосування в 2022 році. Про таке повідомило Міністерство внутрішніх справ. За словами соціологів Harris Interactive та Ipsos, це був найвищий рівень явки після полудня з 1981 року, що свідчить про сильний інтерес громадськості до виборів.

Згідно з оцінкою Ifop для Le Figaro проголосують близько 67,5% виборців, більше, ніж у першому турі. Це також найвищий показник з часів останніх дострокових парламентських виборів у 1997 році.

Також це на 21,27% більше, ніж у 2022 році, та на 24,86%, ніж у 2017 році, коли на виборчі дільниці приходило лише двоє французів за п’ять секунд.