Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України
Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Росіяни кажуть про начебто ураження системи Patriot “Іскандерами”. Олещук заявив, що то були макети
Росіяни кажуть про начебто ураження системи Patriot “Іскандерами”. Олещук заявив, що то були макети
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
ГоловнаСвіт

​У Франції явка на виборах може бути рекордною за останні 30 років

Згідно із опитування, явка у другому турі виборів може сягнути 67,5 %.

​У Франції явка на виборах може бути рекордною за останні 30 років
Вибори у Франції
Фото: EPA/UPG

Під час другого туру парламентських виборів у Франції явка виборців може сягнути рекордних 67,5%.

Про це пише Le Figaro та Reuters.

Станом на 17.00 за місцевим часом явка склала 59,71% порівняно з 38,11% на той час під час другого туру голосування в 2022 році. Про таке повідомило Міністерство внутрішніх справ. За словами соціологів Harris Interactive та Ipsos, це був найвищий рівень явки після полудня з 1981 року,  що свідчить про сильний інтерес громадськості до виборів.

Згідно з оцінкою Ifop для Le Figaro проголосують близько 67,5% виборців, більше, ніж у першому турі. Це також найвищий показник з часів останніх дострокових парламентських виборів у 1997 році. 

Також це на 21,27% більше, ніж у 2022 році, та на 24,86%, ніж у 2017 році, коли на виборчі дільниці приходило лише двоє французів за п’ять секунд.

  • Останні опитування громадської думки передбачають, що "Національне об'єднання"  отримає найбільшу кількість місць у парламенті, але передбачають, що вона може не набрати абсолютної більшості.
  • У першому турі парламенських виборів Франції перемогу здобуло "Національне об’єднання", фактичною лідеркою якого є Марін Ле Пен із 33,1% (понад 10,6 млн голосів).
  • Лідерка французьких правих, партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен пообіцяла у разі перемоги на виборах заборонити Україні використовувати надану Францією далекобійну зброю для ударів по Росії. 
  • 9 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про розпуск Національних зборів, нижньої палати парламенту.  Таку заяву від зробив після оголошення результатів виборів до Європарламенту. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies