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Ле Пен пообіцяла заборонити Києву використовувати французьку зброю для ударів по РФ

Лідерка французьких правих додала, що не дозволить Макрону відправити війська в Україну.

Ле Пен пообіцяла заборонити Києву використовувати французьку зброю для ударів по РФ
Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Лідерка французьких правих, партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен пообіцяла у разі перемоги на виборах заборонити Україні використовувати надану Францією далекобійну зброю для ударів по Росії. 

Про це Марін Ле Пен заявила в інтерв'ю CNN. 

Зокрема, під час інтерв'ю проросійська лідерка правих заявила, що для неї "червоною лінією" щодо України є те, щоб Франція не стала "співучасником конфлікту" через використання французьких ракет великої дальності проти цілей на російській території. 

Проте, як зазначає CNN, більшість західних лідерів наразі не вважають такі поставки участю у війні.

Також Ле Пен пообіцяла заблокувати відправлення французьких військ в Україну, якщо її партія здобуде перемогу на парламентських виборах у неділю.

"Якщо Еммануель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за прем’єром", — сказала Ле Пен.

За інформацією Reuters, останнє опитування перед другим туром голосування показує, що партія Марін Ле Пен претендує на 210-240 місць у законодавчому органі. Для того, щоб мати можливість ухвалювати рішення без коаліційних домовленостей, ультраправим потрібно 289 портфелів.

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