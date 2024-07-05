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Кабмін дозволив проводити певні види закупівель без відкритих торгів

Над проєктом постанови працювали Мінекономіки і Мінреінтеграції спільно з прифронтовими обласними військовими адміністраціями і громадами.

Кабмін дозволив проводити певні види закупівель без відкритих торгів
Засідання уряду
Фото: Кабінет міністрів

5 липня Кабмін ухвалив постанову, якою дозволив проводити певні види публічних закупівель без відкритих торгів.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про постанову «Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

У поставі перелічили випадки, коли процедуру відкритих торгів не застосовують:

  • проведення заходів, спрямованих на забезпечення захисту об’єктів підприємств, установ та організацій електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового, нафтогазового комплексів та об’єктів критичної інфраструктури підсектору залізничного транспорту сектору транспорту і пошти;
  • проведення ремонту та відновлення техніки на виконання договору про спільну діяльність, стороною якого виступає Укрзалізниця (договір був укладений з метою підвищення обороноздатності держави на період дії правового режиму воєнного стану);
  • забезпечення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, виконання мобілізаційних завдань, заходів, пов’язаних із підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони, виконання договорів, що містять інформацію з обмеженим доступом, якщо така закупівля здійснюється для потреб ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів, ДСНС, вищих військових навчальних закладів на їх обґрунтований запит з подальшою передачею таких товарів, робіт і послуг на облік запитувача.

Над проєктом постанови працювали Мінекономіки і Мінреінтеграції спільно з прифронтовими обласними військовими адміністраціями і громадами.

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