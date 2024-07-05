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В Україні запустили експериментальний проєкт єДозвіл

Ліцензії та дозволи можна буде отримати в електронній формі.

В Україні запустили експериментальний проєкт єДозвіл
Мінекономіки

Кабмін дав старт експериментальному проєкту єДозвіл, щоб ліцензії та дозволи отримувати в електронній формі.

Про це повідомило Міністерство економіки.

У відомстві пояснили, що подані в єДозвіл заяви і документи автоматично перевірятимуть засоби електронної системи за спеціальним алгоритмом. Тоді за результатами перевірки система визначить рівень ризику і обере тип процедури реєстрації електронних документів. У разі, якщо ризик визначено як низький, реєстрація відбувається автоматично.

"В іншому разі до перевірки поданої інформації долучаються представники відповідних державних органів. Рішення про видачу ліцензії вони мають ухвалити протягом 10 днів", - додали у відомстві.

єДозвіл взаємодіятиме з електронними інформаційно-комунікаційними системами держорганів, замовлення послуг буде здійснюватися через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Це означає, що від бізнесу не вимагатимуть документи, які містяться в цих системах. 

Проєкт впроваджуватимуть у декілька черг. 

Проєкт єДозвіл
Фото: Мінекономіки
Проєкт єДозвіл

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