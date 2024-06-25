Машина розмінування MV-10, яка частково виготовляється в Україні, успішно пройшла сертифікацію

Українська компанія «А3Tech-Україна», що здійснює крупновузлове збирання та часткове виготовлення хорватських машин DOK-ING, отримала сертифікат відповідності для важкої машини для розмінування MV-10, повідомляє Міністерство економіки України.

Підприємство має замовлення на виробництво восьми таких машин. Перший екземпляр, виготовлений за кошти, зібрані в рамках ініціативи UNITED24, вже отримали українські сапери.

«Для нас важливо, що саме українське підприємство виготовляє компоненти та збирає машини, які розміновують нашу землю. Запит на подібну техніку для гуманітарного розмінування з боку саперів дуже високий і ми розраховуємо, що завдяки підтримці партнерів з одного боку, і спроможностям українських виробників з іншого, зможемо як наростити кількість машин для розмінування, що працюють в полях, так і підвищити якість їх обслуговування. Сподіваємось, що паралельно із локалізацією іноземних технологій, більшатиме й українських розробок для розмінування», – розповіла перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

A3tech вже зараз виготовляє до 40% компонентів до робочого органу MV-10 і до кінця року планує збільшити цей показник до 100%. До роботи над цими машинами на субпідряді залучили ще два українські підприємства. Вони роблять частину комплектуючих до машин та тралів для їхнього перевезення. Загалом A3tech має спроможність в рік виготовляти до 60 машин для розмінування MV-10.

Зараз в Україні працює 17 важких машин розмінування DOK-ING MV-10. Фахівці ДСНС, ДССТ та Швейцарського фонду з протимінної діяльності використовують ці машини переважно у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Станом на кінець травня з допомогою цих машин очищено 850 гектарів українських земель і знищено понад 4 500 мін, касетних боєприпасів та інших видів вибухонебезпечних предметів.

DOK-ING MV-10 – важка машина для розмінування з подвійним робочим комплектом: ланцюговим механізмом та фрезою. Здатна витримувати підрив протитанкової міни. Використовується для очищення територій від різних типів мін та вибухонебезпечних предметів. MV-10 може очищувати до 3000 м2 площі за годину. Може працювати як на рівнинній поверхні, так і на схилах.