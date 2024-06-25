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Кабмін постановив відраховувати студентів за відмову від базової військової підготовки

Базова військова підготовка проводиться у закладах вищої освіти усіх форм власності.

Кабмін постановив відраховувати студентів за відмову від базової військової підготовки
Ілюстративне фото: біля Національного університету «Львівська політехніка»
Фото: lpnu.ua

Порядок проведення базової загальновійськової підготовки передбачає відрахування студентів з вишів за відмову від проходження підготовки. Про це йдеться у постанові Кабміну від 21 червня 2024 р. № 734, повідомляє РБК-Україна. 

Згідно з документом, базова підготовка проводиться у закладах вищої освіти усіх форм власності.

"Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти", – йдеться в постанові.

Документом визначено, що базова підготовка включається до освітніх програм як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичної підготовки та практичної підготовки.

Теоретична підготовка проводиться на другому році навчання. Практична підготовка проводиться після опанування теоретичної підготовки у поточному навчальному році строком до одного місяця протягом травня – жовтня за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку.

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