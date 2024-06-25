СБУ заперечила надання ймовірному власнику каналу "Джокер" Роману Кравцю охорони

Охоронець, який назвався "Андрієм з СБУ", не причетний до Служби безпеки.

СБУ заперечила надання охорони Роману Кравцю, який, за даними журналістів hromadske, є співавтором анонімного каналу у Telegram "Джокер". У пресслужбі повідомили, що ні Служба безпеки, ні особисто її голова Василь Малюк охорону такій людині не надавали.

Людина, названа в сюжеті журналістів охоронцем і яка нібито "відрекомендувалась співробітником СБУ Андрієм", не причетна до Служби безпеки України, додали в пресслужбі. Там також звернули увагу, що розмова з цим охоронцем відбулася 8 травня, а журналісти звернулися за офіційними коментарями до СБУ менше, ніж за дві години до публікації матеріалу.

"Наведені у журналістському матеріалі hromadske припущення про нібито причетність СБУ до охорони вказаної особи повністю не відповідають дійсності", – запевнили в Службі безпеки.

В СБУ вважають, що використана журналістами фраза "джерело, близьке до Романа Кравця, у розмові з hromadske стверджує, що той пояснював наявність охорони «подарунком Малюка»" є такою, що дискредитує голову Служби безпеки.