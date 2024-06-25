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Держдеп: КНДР може отримувати від Росії допомогу з розробки ракет та ядерки

Також може йтися про енергетичні проєкти.

Держдеп: КНДР може отримувати від Росії допомогу з розробки ракет та ядерки
Фото: EPA/UPG

В обмін на постачання зброї Москві для війни проти України Північна Корея може отримувати від Росії технічну допомогу з розробки ядерної зброї і ракет великої дальності.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, пише Reuters.

“Ми вважаємо, що існують дискусії про те, що Північна Корея отримує в обмін, і вони можуть бути пов’язані з її ядерними планами або планами розробки ракет великої дальності, можливо, іншими речами в енергетиці тощо”, ‒ каже він.

Кемпбелл зазначив, що Китай, Іран і Північна Корея посилили співпрацю з Росією в галузі безпеки, а Пекін і Пхеньян зробили найбільше для підтримки відновлення оборонно-промислової бази Кремля після її вторгнення в Україну.

“Натомість Росія підтримує прогрес у військових програмах усіх трьох цих партнерів”, ‒ сказав він.

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Він додав, що партнерства мають обмеження, але їх не можна ігнорувати, повторивши, що Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди, ракети великої дальності та інше озброєння.

  • 19 червня до Пхеньяна разом зі своїм новим міністром оборони приїжджав Володимир Путін. Він підписав із Кім Чен Ином угоду про співробітництво. Докладно про це – в матеріалі LB.ua "Пакт Путіна – Кім Чен Ина і його наслідки".
  • Речник Пентагону Патрік Райдер прокоментував візит Путіна, зазначивши, що поглиблення співпраці між Росією та КНДР – це те, що має викликати занепокоєння, особливо у тих, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, а також у підтримці народу України.
  • Вчора США, Південна Корея та Японія спільно засудили поглиблення співпраці між КНДР та Росією. Вони закликали Північну Корею припинити подальші провокації та повернутися до переговорів.
  • Минулого тижня Путін заявив, що Росія може надати зброю Північній Кореї, що, на його думку, буде дзеркальною відповіддю на озброєння України Заходом.
  • Південна Корея може переглянути свою позицію щодо постачання зброї Україні після того, як КНДР та Росія підписали договір, який передбачає взаємне зобов’язання надати негайну військову допомогу, якщо на одну з них нападуть. 
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