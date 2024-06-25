Держдеп: КНДР може отримувати від Росії допомогу з розробки ракет та ядерки

В обмін на постачання зброї Москві для війни проти України Північна Корея може отримувати від Росії технічну допомогу з розробки ядерної зброї і ракет великої дальності.
Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, пише Reuters.
“Ми вважаємо, що існують дискусії про те, що Північна Корея отримує в обмін, і вони можуть бути пов’язані з її ядерними планами або планами розробки ракет великої дальності, можливо, іншими речами в енергетиці тощо”, ‒ каже він.
Кемпбелл зазначив, що Китай, Іран і Північна Корея посилили співпрацю з Росією в галузі безпеки, а Пекін і Пхеньян зробили найбільше для підтримки відновлення оборонно-промислової бази Кремля після її вторгнення в Україну.
“Натомість Росія підтримує прогрес у військових програмах усіх трьох цих партнерів”, ‒ сказав він.
Він додав, що партнерства мають обмеження, але їх не можна ігнорувати, повторивши, що Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди, ракети великої дальності та інше озброєння.
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