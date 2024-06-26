Головне за ніч та ранок середи, 26 червня: обмін полоненими, 142 боєзіткнення, Зеленський на Донеччині

Президент Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Андрієм Гнатовим приїхали у Донецьку область.

"Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій. Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам", - написав Зеленський у Telegram і опублікував відео.

Він зазначив, що провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей - щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, тощо; і щодо допомоги обороні і відновлення житла. "І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", - додав Зеленський.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов зазначив, що 53-й обмін полоненими ще не завершився, операція триває.

"Так, справді чудова новина, але це ще не 53-й обмін, оскільки він ще не завершився. Операція триває. У межах цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що не було жодного легкого обміну полоненими, оскільки Росія нехтує міжнародним гуманітарним правом. "Складний кожен обмін, складна боротьба за повернення наших захисників і захисниць та цивільних", - додав спікер.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що впродовж доби відбулось загалом 142 бойових зіткнення. Росіяни завдали по території України двох ракетних ударів зі застосуванням двох ракет, 61 авіаційного удару (96 КАБ), здійснили понад 4000 обстрілів (96 обстрілів із застосування реактивних систем залпового вогню).

Добова кількість зіткнень зменшилася порівняно з добою раніше, коли їх було 170. Водночас учора зросла кількість боїв на Харківському і Торецькому напрямках, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак російських загарбників у районах населених пунктів Невське, Копанки, Григорівка, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак у районі Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районі Кліщіївки, Іванівського, Часового Яру Донецької області", – сказав він.

На Покровському напрямку захисники відбили 47 атак окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка Перша, Макарівка, Яснобродівка Донецької області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 538 060 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

На Донеччині за минулу добу ворог вбив одну людину і поранив 11. Також сьогодні вранці на пожежну частину у Селидовому окупанти скинули ФАБ-500.

“Сьогодні вдосвіта ворог завдав удару авіабомбою ФАБ-500 по м. Селидове Покровського району. Вибуховою хвилею й уламками пошкоджено покрівлю, скління та конструкцію віконних отворів, а також в’їзні ворота гаража пожежно-рятувальної частини. На щастя, особовий склад не постраждав, техніку не пошкоджено”, – повідомляє ДСНС.

Рятувальники зазначають, що руйнувань зазнали 6 багатоквартирних і 37 приватних житлових будинків.

Більше інформації – в новині.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж у суді на території американського тихоокеанського острова Сайпан визнав себе винним у порушенні законодавства США про шпигунство – за умовами угоди, яка дозволила йому повернутися додому, до Австралії, і вийшов на волю.

Під час слухання Ассанж визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення - у змові з метою отримання і розголошення секретних документів національної оборони.

Заморська територія США обрана місцем для виконання мирової угоди, якої Ассанжу вдалося досягнути з американською владою.

З Сайпану Ассанж вирушить до Австралії – своєї рідної країни. Повернення журналіста додому теж було однією з умов припинення його кримінального переслідування. Його адвокат Грег Барнс стверджує, що чоловік зможе "нарешті жити своїм життям".

Загалом Ассанж провів у статусі обвинуваченого довгих 14 років: останніх п'ять він просидів у в'язниці у Сполученому Королівстві під загрозою екстрадиції до США, до цього переховувався у Лондоні в посольстві Еквадору.

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