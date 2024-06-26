Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)
УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів

Загалом Росія втратила в Україні 538 060 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 538 060 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 538060 (+1220) осіб
  • танків ‒ 8039 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 15450 (+19) 
  • артилерійських систем – 14321 (+40)
  • РСЗВ – 1108 (+0)
  • засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11435 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2409 (+6).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за тиждень втрати російських окупантів склали близько 8050 військових і 1042 одиниці озброєння та військової техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies