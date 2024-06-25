З російського полону повернулись 90 українців

Сьогодні ще 90 українців повернулися додому з російського полону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

З російського полону повернулись воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники.

“Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках”, - розповів президент.

Зеленський подякував усім партнерам, які допомагають, ОАЕ за сприяння у звільненні цих військовополонених.