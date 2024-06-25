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З російського полону повернулись 90 українців

З полону повернулись воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. 

З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Сьогодні ще 90 українців повернулися додому з російського полону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

З російського полону повернулись воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. 

“Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках”, - розповів президент. 

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Зеленський подякував усім партнерам, які допомагають, ОАЕ за сприяння у звільненні цих військовополонених.

  • Раніше повідомлялось, що митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців. У суботу вранці його доставили до кордону з Білоруссю, де його передали представникам Росії. 
  • В кінці травня з російського полону вдалося повернути 75 людей. Це – військові ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та цивільні.
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