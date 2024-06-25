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Поліцейські виявили та знешкодили артилерійські снаряди поблизу зруйнованої понтонної переправи росіян

Вилучені снаряди поліцейські знищили.

Поліцейські виявили та знешкодили артилерійські снаряди поблизу зруйнованої понтонної переправи росіян
Поліцейські виявили та знешкодили артилерійські снаряди на Харківщині
Фото: Скріншот з відео

Поблизу міста Ізюм Харківської області поліцейські вибухотехнічної служби виявили зруйновану понтонну переправу росіян.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські провели водолазні роботи та оглянули акваторію поблизу переправи. Під час огляду вони виявили сім артилерійських снарядів 122 мм, пошкоджений автомат та частину бронежилета.

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Артилерійські снаряди поліцейські знищили, а зброю та частину бронежилета росіян долучать до матеріалів кримінального провадження. 

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