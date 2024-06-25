Поліцейські виявили та знешкодили артилерійські снаряди на Харківщині

Поблизу міста Ізюм Харківської області поліцейські вибухотехнічної служби виявили зруйновану понтонну переправу росіян.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські провели водолазні роботи та оглянули акваторію поблизу переправи. Під час огляду вони виявили сім артилерійських снарядів 122 мм, пошкоджений автомат та частину бронежилета.

Артилерійські снаряди поліцейські знищили, а зброю та частину бронежилета росіян долучать до матеріалів кримінального провадження.