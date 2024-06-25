Четверо чоловіків намагалися втекти до Молдови через Дністер, один з них загинув

Втікачі планували переплисти річку на човні, однак їм завадили прикордонники.

Четверо чоловіків планували переплисти Дністер і незаконно потрапити до Молдови. Під час спроби втекти від прикордонників один із втікачів потонув.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За інформацією ДПСУ, чоловіки знайшли анонімних "ділків", які пропонували допомогти незаконно дістатися Молдови за 10 000 доларів.

"Організатори "подорожі" до останнього не попереджали, що для цього доведеться долати Дністер і що це може бути смертельно небезпечним. Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна", – ідеться у повідомленні ДПСУ.

Перевізник різко розвернув човен назад у Молдову, троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий продовжив долати річку вплав і згодом зник під водою.

Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів, однак врятувати його не вдалося.

Правоохоронці встановили, що до моменту зустрічі на березі чоловіки між собою не були знайомі, також не були поінформовані, що їм доведеться долати річку. Вони діяли за вказівками так званих організаторів "нелегальної подорожі", з якими комунікували за допомогою анонімного каналу в мережі.

Нещодавно прикордонники затримали п’ятьох українців, які хотіли втекти до Угорщини. Чоловіки зламали прикордонний паркан і прямували до Тиси з гумовим човном.