Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
ГоловнаСуспільствоЖиття

Четверо чоловіків намагалися втекти до Молдови через Дністер, один з них загинув

Втікачі планували переплисти річку на човні, однак їм завадили прикордонники.

Четверо чоловіків намагалися втекти до Молдови через Дністер, один з них загинув
Фото: ДПСУ

Четверо чоловіків планували переплисти Дністер і незаконно потрапити до Молдови. Під час спроби втекти від прикордонників один із втікачів потонув. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За інформацією ДПСУ, чоловіки знайшли анонімних "ділків", які пропонували допомогти незаконно дістатися Молдови за 10 000 доларів. 

"Організатори "подорожі" до останнього не попереджали, що для цього доведеться долати Дністер і що це може бути смертельно небезпечним. Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна", – ідеться у повідомленні ДПСУ.

Перевізник різко розвернув човен назад у Молдову, троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий продовжив долати річку вплав і згодом зник під водою.

Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів, однак врятувати його не вдалося. 

Правоохоронці встановили, що до моменту зустрічі на березі чоловіки між собою не були знайомі, також не були поінформовані, що їм доведеться долати річку. Вони діяли за вказівками так званих організаторів "нелегальної подорожі", з якими комунікували за допомогою анонімного каналу в мережі.

Нещодавно прикордонники затримали п’ятьох українців, які хотіли втекти до Угорщини. Чоловіки зламали прикордонний паркан і прямували до Тиси з гумовим човном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies