Тищенко під час обшуку знищив два телефони

Нардеп зламав смартфон майже навпіл, скрутив його, кинув на підлогу, тоді підняв і поклав на стіл.

Народний депутат Микола Тищенко під час слідчих дій знищив два телефони. Про це сторона обвинувачення повідомила на засіданні з обрання йому запобіжного заходу в Печерському райсуді.

Аргументуючи необхідність взяти нардепа під цілодобовий домашній арешт, сторона обвинувачення сказала, що під час вручення підозра Тищенко знищив два свої мобільні телефони. Слідчий, який вручав йому підозру, сказав, що Тищенко при ньому "здійснив знищення цих телефонів".

За словами слідчого, нардеп ламав телефон "зухвало, грубо, були ризики пошкодження майна і пошкодження здоров'я учасників".

Спершу він зламав один телефон, а потім другий. Нардеп зламав смартфон майже навпіл, скрутив його, кинув на підлогу, тоді підняв і поклав на стіл.