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З прифронтових сіл Донеччини примусово евакуюють дітей з батьками

Також розглядають питання щодо евакуації жителів Торецької громади.

З прифронтових сіл Донеччини примусово евакуюють дітей з батьками
Фото: НП

Донецька облдержадміністрація примусово евакуює дітей із батьками з п'ятьох населених пунктів у прифронтовій зоні.

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області прийняли рішення про проведення примусової евакуації дітей з їх батьками або іншими законними представниками з селища Дробишеве Лиманської громади, сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади", – ідеться у повідомленні.  

На засіданні також розглянули питання щодо посилення заходів з евакуації з Торецької громади, адже російська армія щоденно обстрілює громаду з усіх видів озброєнь.

Ворог активізував наступальні дії на Торецькому напрямку противник здійснив десять безуспішних атак у районах населених пунктів Північне, Південне, Нью-Йорк і Торецьк.

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