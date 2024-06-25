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​Сухопутні війська спростували повідомлення про нібито втечу мобілізованих засуджених

Усі колишні ув'язненні зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах.

​Сухопутні війська спростували повідомлення про нібито втечу мобілізованих засуджених
Ілюстративне фото
Фото: cow.org.ua

Інформація про втечу колишніх засуджених, які долучились до лав Збройних Сил України та проходять підготовку в одному із навчальних центрів не відповідає дійсності. 

Про це повідомляє Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Військові наголосили, що всі колишні ув'язненні зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах.

"На жаль, деякі українські медіа поширюють неперевірену та недостовірну інформацію, яка працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію. Колишні засудженні, вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ. Скоро ми зможемо побачити їх роботу на полі бою. Вимагаємо від медіа, що розповсюдили цей фейк, так само оперативно спростувати його на своїх майданчиках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 28 травня 613 в’язнів мобілізувалися до ЗСУ. Наразі вони  проходять декількамісячну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.

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