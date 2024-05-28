Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоВійна

Малюська заявив, що 613 в’язнів мобілізувалися до лав ЗСУ

Наразі вони проходять підготовку, а потім будуть штурмовиками.

Малюська заявив, що 613 в’язнів мобілізувалися до лав ЗСУ
міністр юстиції України Денис Малюська
Фото: Макс Требухов

Станом на 28 травня 613 в’язнів мобілізувалися до Збройних сил України. Наразі вони  проходять декількамісячну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз це будуть штурмові підрозділи, це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи: без змішування з іншими військовослужбовцями", – зазначив міністр і додав, що не впевнений, чи це найкраща ідея, але в цьому питанні покладається на військових.

"Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами, іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться пізніше. І вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь", − додав Малюська. 

За його словами, варто токож дозволити мобілізуватися засудженим за одне убивство, причму, як сказав міністр, неважливо, чи це навмисне вбивство чи вбивство з необережності.

"Наші в’язні йдуть воювати не з тим, щоб ловити метеликів…, вони йдуть вбивати. І досвід убивства у минулому не завжди є перешкодою, щоб гарно воювати. Якщо ми говоримо про вбивства, які не були вчинені з особливою жорстокістю, або це не вбивства 2 і більше осіб, то дуже часто це злочини, які вчиняє особа, яка є менш суспільно небезпечною, ніж особа, яка вчинила 3-4  грабежі з використанням, наприклад, холодної зброї", – сказав глава Мін'юсту. 

Що відомо про мобілізацію засуджених

  • 21 травня Хмельницький міськрайонний суд звільнив від відбування покарання перших двох ув’язнених, які висловили бажання мобілізуватися, а вже наступного дня усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися.
  • Станом на 21 травня надійшло понад 3000 заяв на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України.
  • Перед тим, 8 травня був ухвалений закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. 
  • Не зможуть мобілізуватися вбивці двох і більше людей, ґвалтівники, люди, які вчинили злочини проти основ національної безпеки (зокрема державні зрадники), деякі топкорупціонери (але не всі).
  • Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. 
  • Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.
  • За даними Мін'юсту, таким чином можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies