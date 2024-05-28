Малюська заявив, що 613 в’язнів мобілізувалися до лав ЗСУ

Станом на 28 травня 613 в’язнів мобілізувалися до Збройних сил України. Наразі вони проходять декількамісячну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.
"Станом на зараз це будуть штурмові підрозділи, це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи: без змішування з іншими військовослужбовцями", – зазначив міністр і додав, що не впевнений, чи це найкраща ідея, але в цьому питанні покладається на військових.
"Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами, іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться пізніше. І вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь", − додав Малюська.
За його словами, варто токож дозволити мобілізуватися засудженим за одне убивство, причму, як сказав міністр, неважливо, чи це навмисне вбивство чи вбивство з необережності.
"Наші в’язні йдуть воювати не з тим, щоб ловити метеликів…, вони йдуть вбивати. І досвід убивства у минулому не завжди є перешкодою, щоб гарно воювати. Якщо ми говоримо про вбивства, які не були вчинені з особливою жорстокістю, або це не вбивства 2 і більше осіб, то дуже часто це злочини, які вчиняє особа, яка є менш суспільно небезпечною, ніж особа, яка вчинила 3-4 грабежі з використанням, наприклад, холодної зброї", – сказав глава Мін'юсту.
Що відомо про мобілізацію засуджених
- 21 травня Хмельницький міськрайонний суд звільнив від відбування покарання перших двох ув’язнених, які висловили бажання мобілізуватися, а вже наступного дня усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися.
- Станом на 21 травня надійшло понад 3000 заяв на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України.
- Перед тим, 8 травня був ухвалений закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.
- Не зможуть мобілізуватися вбивці двох і більше людей, ґвалтівники, люди, які вчинили злочини проти основ національної безпеки (зокрема державні зрадники), деякі топкорупціонери (але не всі).
- Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК.
- Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.
- За даними Мін'юсту, таким чином можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених.