Малюська заявив, що 613 в’язнів мобілізувалися до лав ЗСУ

Станом на 28 травня 613 в’язнів мобілізувалися до Збройних сил України. Наразі вони проходять декількамісячну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз це будуть штурмові підрозділи, це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи: без змішування з іншими військовослужбовцями", – зазначив міністр і додав, що не впевнений, чи це найкраща ідея, але в цьому питанні покладається на військових.

"Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами, іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться пізніше. І вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь", − додав Малюська.

За його словами, варто токож дозволити мобілізуватися засудженим за одне убивство, причму, як сказав міністр, неважливо, чи це навмисне вбивство чи вбивство з необережності.

"Наші в’язні йдуть воювати не з тим, щоб ловити метеликів…, вони йдуть вбивати. І досвід убивства у минулому не завжди є перешкодою, щоб гарно воювати. Якщо ми говоримо про вбивства, які не були вчинені з особливою жорстокістю, або це не вбивства 2 і більше осіб, то дуже часто це злочини, які вчиняє особа, яка є менш суспільно небезпечною, ніж особа, яка вчинила 3-4 грабежі з використанням, наприклад, холодної зброї", – сказав глава Мін'юсту.

Що відомо про мобілізацію засуджених