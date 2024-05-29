Київрада готується продовжити оренду забудовнику Китаєва, – проєкт рішення

Київрада готується продовжити договори оренди двох земельних ділянок в урочищі Китаїв Голосіївського району столиці, щодо яких зараз тривають суди. Про це LB.ua стало відомо 29 травня на засіданні постійної комісії з питань збереження та захисту культурної спадщини Київської міськради.

Проєкти рішень по двох ділянках у Китаєві, орендарем яких є ПАТ “Київська овочева фабрика”, з'явилися на сайті Київради 24 травня. Напередодні, 23 травня, київський міський голова відхилив петицію з проханням захистити від забудови поселення часів Київської Русі в урочищі Китаїв. Ця петиція менше ніж за місяць зібрала 8692 голоси киян.

Йдеться про земельні ділянки в урочищі Китаїв і сусідніх урочищах загальною площею 58 га. Згідно з договором оренди від 2009 року, місцева влада передавала ці ділянки “Київський овочевій фабриці” для будівництва та обслуговування об'єктів громадського та комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу. Орендар уклав інвестиційний договір про забудову ділянок з компанією KAN Development (Ігор Ніконов). Але громада виступає проти забудови зелених зон і цінного археологічного ареалу в урочищі Китаїв. Офіс генпрокурора намагається через суд повернути у власність громади пам'ятку археології національного значення “Китаївське городище і курганний могильник”. Проте в лютому 2024 року Господарський суд відмовив у поверненні цих земель державі. Зараз триває розгляд справи про повернення ділянок в Китаєві в Північному апеляційному господарському суді.

Забудовник обіцяє за власний рахунок провести археологічні розкопки в Китаєві і в подальшому розвивати свій девелоперський проєкт на цих ділянках з урахуванням тих вимог, які затвердить Міністерство культури і інформаційної політики. В своєму інтерв'ю Ігор Ніконов запевняв, що в разі засвідчення конкретних історико-культурних пам'яток на місці його будівництва, він створить під них окрему паркову зону в межах комплексної забудови ділянок.

Ще в середині травня цього року, у відповідь на петицію 12969, яка швидко набирала голоси, департамент земельних ресурсів КМДА готував проєкт рішення Київради про відмову “Київській овочевій фабриці” у поновленні договору оренди цієї земельної ділянки. Проте паралельно до Київради звернулася інша громадська організація, “Спадщина Китаєва”, яка просила відхилити цю петицію, “оскільки вона порушує права громадськості вибудовувати конструктивні відносини між громадою і бізнесом в розвитку територій” (інформація з пояснювальної записки до нового проєкту рішення). ГО “Спадщина Китаєва” відоме тим, що займає альтернативну позицію щодо конфлікту громади з забудовником в Китаєво і в своїх публікаціях та виступах в суді просуває ідею конструктивного діалогу з "відповідальним інвестором", який збудує в на цій ділянці сучасний район для життя і відпочинку.

В тексті проєкту рішення про продовження оренди департамент земельних ресурсів вказує, що вони відкликали свій проєкт рішення про відмову в продовженні оренди ділянок в Китаєві – з огляду на звернення ГО “Спадщина Києва” щодо відхилення петиції і поновлення діалогу з забудовником і лист товариства-орендаря. І представили на розгляд Київради новий, яким пропонують оренду продовжити на тих же умовах, що раніше.

Комісія з питань збереження культурної спадщини під час засідання 29 травня не стала розглядати цей проєкт рішення по суті, мотивуючи це тим, що питання щодо земель в Китаєві досі слухається в суді. Голова комісії Ярослав Федоренко запропонував створити спільну робочу групу за участі депутатів їх комісії і земельної для дослідження цього питання.

Більше про археологічне значеня урочища Китаїв і про боротьбу за нього в судах читайте в матеріалі “Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв”.