Росмедіа: у Росії провалився експеримент із відправкою на фронт ув'язнених жінок

Російський експеримент із відправкою на війну в Україну ув'язнених жінок провалився, пише проєкт "Радіо Свободи" "Север. Реалии". Вперше про вербування ув'язнених жінок в російських колоніях правозахисники повідомили наприкінці 2022-го.

За їхніми даними, близько 1000 злочинниць відправили на війну. Частина з них загинула, частина – повернулася після помилування.

Вербування тривало ще якийсь час, але, за даними журналістів, багато засуджених торік до фронту не доїхали. "Север. Реалии" поспілкувалися з однією з жінок, яка погодилися йти воювати в обмін на вихід з в'язниці. Альона (ім'я змінене) влітку 2023 завербувалася з колонії в Липецькій області, де сиділа за наркотики. Альона вважає, що їй пощастило, оскільки її потім справді відпустили на волю. Зараз, за її словами, ув'язнених вербують аж до закінчення "СВО", тобто війни.

Альону записали в снайпери, хоча, за її словами, до цього вона ніколи не тримала в руках автомата. Втім, в результаті вона була медсестрою окупантів у Донецькій області: Жінка каже, що багато з її колонії вже загинули. Вона також нарікнула, що "ні**ра не навчали, кинули в санчастину".

Жінка каже, що "в частині пили майже все", а інші було наркозалежні.

Подруга іншої завербованої злочинці також сказала, що 90% відомих їй жінок, яких відправили воювати, залежні від алкоголю або наркотиків. Основною мотивацією цих жінок ця співрозмовниця назвала гроші, які їм обіцяли в Міноборони. Однак, за її словами, обіцянок не втілювали.

Брехню щодо виплат підтвердила і Альона. За її словами, обіцяли одну виплату на пів мільйона рублів, а інші – по 200 000 рублів (близько $2 224), але щомісяця платили до 100 000 рублів, а разову виплату дали вдвічі меншу.

У перших "партій" злочинниць була можливість прочитати контракти ще в колонії. Зараз, за словами співрозмовниці журналістів, з контрактів прибрали умовно-дострокове звільнення.

Однак це не впливає на бажання злочинниць стати окупантками в обмін на волю, і вони скаржаться, що їх обіцяли відправити на фронт, але не відправили.

На думку правозахисниці Марини (ім'я змінене), у Росії зрозуміли, що план провалився, оскільки поява на фронті наркозалежних жінок не додала дисципліни.