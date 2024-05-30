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Окупанти за добу здійснили 29 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини, є загиблі та поранені

Загалом зафіксовано 113 вибухів із різних видів озброєння.

Окупанти за добу здійснили 29 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини, є загиблі та поранені
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, повідомляє ОК “Північ”.

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Олександрівка – 20 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Угли – шість вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. 

Сновська громада:

Пльохів – п'ять вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Городнянська громада:

Мощенка – три вибухи, ймовірно скид ВОГ з БпЛА.

Сеньківка – один вибух, ймовірно FPV-дрон.

Сумська область

Сумський район: 

Тур’я – шість вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Високе – два вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Олександрія – два вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Краснопілля – один вибух, ймовірно ракетний удар. В результаті обстрілу загинуло дві цивільні людини та п'ятеро отримали поранення, пошкоджено адміністративні будівлі, об’єкти цивільної інфраструктури та комунальний житловий будинок.

Охтирський район: 

Дмитрівка – два вибухи, ймовірно FPV-дрон.

Велика Писарівка – два обстріли: чотири вибухи, ймовірно FPV-дрони. 

Попівка – чотири вибухи, ймовірно міномет 82-мм. 

Конотопський район:

Конотоп – один вибух, ймовірно ракетний удар.

Сімейкине – два обстріли: 12 вибухів, ймовірно міномет 120-мм. 

Малушине – п'ять вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Шосткинський район:

Фотовиж – два вибухи, ймовірно міномет 120-мм.

Середина-Буда – три вибухи, ймовірно міномет 82-мм. В результаті обстрілу отримала поранення одна цивільна особа.

Вовківка – два обстріли:  вдесятьибухів, ймовірно міномет 120-мм. 

Дружба – 11 вибухів, ймовірно реактивні системи залпового вогню.

Старикове – один вибух, ймовірно FPV-дрон. 

Ходине – три обстріли: чотири вибухи, ймовірно FPV-дрони; чотири вибухи, ймовірно міномет 120-мм.

Бачівськ – два обстріли: чотири вибухи, ймовірно міномет 120-мм.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Зазначимо, вночі Сили ППО збили 32 російських "шахеди" та сім крилатих ракет із 11.

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