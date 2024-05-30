Окупанти за добу здійснили 29 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини, є загиблі та поранені

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Олександрівка – 20 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Угли – шість вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Сновська громада:
Пльохів – п'ять вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Городнянська громада:
Мощенка – три вибухи, ймовірно скид ВОГ з БпЛА.
Сеньківка – один вибух, ймовірно FPV-дрон.
Сумська область
Сумський район:
Тур’я – шість вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Високе – два вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Олександрія – два вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Краснопілля – один вибух, ймовірно ракетний удар. В результаті обстрілу загинуло дві цивільні людини та п'ятеро отримали поранення, пошкоджено адміністративні будівлі, об’єкти цивільної інфраструктури та комунальний житловий будинок.
Охтирський район:
Дмитрівка – два вибухи, ймовірно FPV-дрон.
Велика Писарівка – два обстріли: чотири вибухи, ймовірно FPV-дрони.
Попівка – чотири вибухи, ймовірно міномет 82-мм.
Конотопський район:
Конотоп – один вибух, ймовірно ракетний удар.
Сімейкине – два обстріли: 12 вибухів, ймовірно міномет 120-мм.
Малушине – п'ять вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Шосткинський район:
Фотовиж – два вибухи, ймовірно міномет 120-мм.
Середина-Буда – три вибухи, ймовірно міномет 82-мм. В результаті обстрілу отримала поранення одна цивільна особа.
Вовківка – два обстріли: вдесятьибухів, ймовірно міномет 120-мм.
Дружба – 11 вибухів, ймовірно реактивні системи залпового вогню.
Старикове – один вибух, ймовірно FPV-дрон.
Ходине – три обстріли: чотири вибухи, ймовірно FPV-дрони; чотири вибухи, ймовірно міномет 120-мм.
Бачівськ – два обстріли: чотири вибухи, ймовірно міномет 120-мм.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.
Зазначимо, вночі Сили ППО збили 32 російських "шахеди" та сім крилатих ракет із 11.