Сили оборони півдня констатували загострення ситуації на їхніх напрямках

Ситуація на південних напрямках фронту загострилася. Росія деякий час акумулювала сили для того, щоб здійснити ескалацію.
Це пов'язано з підготовкою до Глобального саміту миру в Швейцарії. Росія, хоч і не буде там представлена, прагне отримати для себе виграшні позиції, пояснив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
"Це для росіян традиційний спосіб інструментарію їхнього в геополітиці", – сказав він в ефірі телемарафону.
Плетенчук додав, що росіяни завжди максимально загострюють ситуацію на фронті, щоб посилити свої позиції або показати, що з ними теж потрібно домовлятися.
"Вчора маємо 19 спроб штурмів – це доволі багато. З них 12 – на Оріхівському напрямку, це кілька населених пунктів. Найбільше – це Старомайорське", – сказав Плетенчук.
Решту атак ворог провів на лівобережжі Херсонської області.
- Згідно з даними Генштабу, на Оріхівському напрямку захисники вчора відбили п'ять атак. Також росіяни атакували на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.