Сили оборони півдня констатували загострення ситуації на їхніх напрямках

Росія намагається покращити своє становище перед Самітом миру.

Ситуація на південних напрямках фронту загострилася. Росія деякий час акумулювала сили для того, щоб здійснити ескалацію.

Це пов'язано з підготовкою до Глобального саміту миру в Швейцарії. Росія, хоч і не буде там представлена, прагне отримати для себе виграшні позиції, пояснив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Це для росіян традиційний спосіб інструментарію їхнього в геополітиці", – сказав він в ефірі телемарафону.

Плетенчук додав, що росіяни завжди максимально загострюють ситуацію на фронті, щоб посилити свої позиції або показати, що з ними теж потрібно домовлятися.

"Вчора маємо 19 спроб штурмів – це доволі багато. З них 12 – на Оріхівському напрямку, це кілька населених пунктів. Найбільше – це Старомайорське", – сказав Плетенчук.

Решту атак ворог провів на лівобережжі Херсонської області.