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Сили оборони півдня констатували загострення ситуації на їхніх напрямках

Росія намагається покращити своє становище перед Самітом миру.

Сили оборони півдня констатували загострення ситуації на їхніх напрямках
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Морської піхоти

Ситуація на південних напрямках фронту загострилася. Росія деякий час акумулювала сили для того, щоб здійснити ескалацію.

Це пов'язано з підготовкою до Глобального саміту миру в Швейцарії. Росія, хоч і не буде там представлена, прагне отримати для себе виграшні позиції, пояснив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Це для росіян традиційний спосіб інструментарію їхнього в геополітиці", – сказав він в ефірі телемарафону.

Плетенчук додав, що росіяни завжди максимально загострюють ситуацію на фронті, щоб посилити свої позиції або показати, що з ними теж потрібно домовлятися.

"Вчора маємо 19 спроб штурмів – це доволі багато. З них 12 – на Оріхівському напрямку, це кілька населених пунктів. Найбільше – це Старомайорське", – сказав Плетенчук.

Решту атак ворог провів на лівобережжі Херсонської області. 

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