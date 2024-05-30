Внаслідок російського ракетного удару в селищі Мала Данилівка знищено манеж Харківського зооветеринарного інституту.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

"Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване", - написав він.

Гололобов уточнив, що близько 2 годин ночі росіяни завдали 5 ракетних ударів по об’єктам інфраструктури та житловому масиву Малоданилівської громади. Люди не постраждали.

"Серед загиблих лише кролі. На фото - наслідки руйнування від ракет, попередньо С-300", - додав голова громади.

Фото: Олександр Гололобов Зруйнований манеж Харківського зооветеринарного інституту

Фото: Олександр Гололобов Зруйнований манеж Харківського зооветеринарного інституту

Кінний манеж на території кінно-спортивного комплексу при Державному біотехнологічному університеті – це пам’ятка архітектури, збудована на рубежі ХІХ-XX століть.

Фото: Олександр Гололобов

Як повідомлялося, уночі росіяни обстрілювали Харків балістичними ракетами. В результаті перебито газогін, постраждали навколишні будинки. За даними ДСНС станом на ранок, у Харкові поранені семеро людей.