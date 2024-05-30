Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги Україні, зокрема літаки дальньої радіолокаційної розвідки
Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги Україні, зокрема літаки дальньої радіолокаційної розвідки
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знищили манеж Харківського зооветеринарного інституту. Це була історична пам'ятка

Окупанти завдали п'ять ракетних ударів, попередньо - С-300.

Росіяни знищили манеж Харківського зооветеринарного інституту. Це була історична пам'ятка
манеж Харківського зооветеринарного інститут
Фото: Олександр Гололобов

Внаслідок російського ракетного удару в селищі Мала Данилівка знищено манеж Харківського зооветеринарного інституту.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

"Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване", - написав він.

Гололобов уточнив, що близько 2 годин ночі росіяни завдали 5 ракетних ударів по об’єктам інфраструктури та житловому масиву Малоданилівської громади. Люди не постраждали.

"Серед загиблих лише кролі. На фото - наслідки руйнування від ракет, попередньо С-300", - додав голова громади.

Зруйнований манеж Харківського зооветеринарного інституту
Фото: Олександр Гололобов
Зруйнований манеж Харківського зооветеринарного інституту

Зруйнований манеж Харківського зооветеринарного інституту
Фото: Олександр Гололобов
Зруйнований манеж Харківського зооветеринарного інституту

Кінний манеж на території кінно-спортивного комплексу при Державному біотехнологічному університеті – це пам’ятка архітектури, збудована на рубежі ХІХ-XX століть.

Фото: Олександр Гололобов

Як повідомлялося, уночі  росіяни обстрілювали Харків балістичними ракетами. В результаті перебито газогін, постраждали навколишні будинки. За даними ДСНС станом на ранок, у Харкові поранені семеро людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies