У Керчі лунали вибухи, окупанти перекривали Кримський міст

Військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму знову опинилися під атакою: місцеві Telegram-канали повідомили про низку вибухів у Керчі.

За твердженнями місцевих жителів, "гучних звуків" було від шести до двадцяти, у будинках тремтіли шибки. Моніторингові канали стверджують, що є щонайменше три влучання поблизу Кримського мосту, проте сама незаконна споруда не була метою обстрілу. Рух на мосту перекривали, але пізніше відновили.

Деякі пабліки радили містянам "не потрапляти під падіння касет", стверджуючи, що атака здійснювалася за допомогою ракет ATACMS в їхньому "касетному" варіанті. Також є непідтверджена інформація про знищення установки ворожої ППО "Панцир".