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Ув'язнені жінки можуть долучитися до лав ЗСУ, - Малюська

В законі немає обмежень щодо того, будуть мобілізовуватися ув'язнені чоловіки чи жінки.

Ув'язнені жінки можуть долучитися до лав ЗСУ, - Малюська
Денис Малюська
Фото: pravo.ua

Ув'язнених жінок, які побажали б долучитися до ЗСУ, зараз немає.

Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська.

"Знову ж таки, у нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту в Збройних силах на мобілізацію жінок немає", - розповів Малюська.

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Міністр зазначив, що не може назвати кількість ув'язнених в Україні жінок, але їх не багато. 

“По-перше, і злочини вони тяжкі набагато рідше скоюють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають тяжкі покарання, тобто покарання, пов’язані з позбавленням волі", - пояснив Денис Малюська. 

Міністр юстиції додав, що станом на сьогодні 4,5 тис. увʼязнених подали заяви на проходження військової служби. Пройшли військово-лікарську комісію і є придатними 4 тис. з них.

Малюська розповів, що до лав ЗСУ приєдналися 650 людей з місць відбування покарань.

Що відомо про мобілізацію засуджених

  • 21 травня Хмельницький міськрайонний суд звільнив від відбування покарання перших двох ув’язнених, які висловили бажання мобілізуватися, а вже наступного дня усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися.

  • Станом на 21 травня надійшло понад 3000 заяв на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України.

  • Перед тим, 8 травня був ухвалений закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. 

  • Не зможуть мобілізуватися вбивці двох і більше людей, ґвалтівники, люди, які вчинили злочини проти основ національної безпеки (зокрема державні зрадники), деякі топкорупціонери (але не всі).

  • Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. 

  • Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

  • За даними Мін'юсту, таким чином можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених.

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