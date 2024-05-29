Ув'язнені жінки можуть долучитися до лав ЗСУ, - Малюська

Ув'язнених жінок, які побажали б долучитися до ЗСУ, зараз немає.
Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська.
"Знову ж таки, у нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту в Збройних силах на мобілізацію жінок немає", - розповів Малюська.
Міністр зазначив, що не може назвати кількість ув'язнених в Україні жінок, але їх не багато.
“По-перше, і злочини вони тяжкі набагато рідше скоюють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають тяжкі покарання, тобто покарання, пов’язані з позбавленням волі", - пояснив Денис Малюська.
Міністр юстиції додав, що станом на сьогодні 4,5 тис. увʼязнених подали заяви на проходження військової служби. Пройшли військово-лікарську комісію і є придатними 4 тис. з них.
Малюська розповів, що до лав ЗСУ приєдналися 650 людей з місць відбування покарань.
Що відомо про мобілізацію засуджених
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21 травня Хмельницький міськрайонний суд звільнив від відбування покарання перших двох ув’язнених, які висловили бажання мобілізуватися, а вже наступного дня усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися.
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Станом на 21 травня надійшло понад 3000 заяв на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України.
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Перед тим, 8 травня був ухвалений закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.
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Не зможуть мобілізуватися вбивці двох і більше людей, ґвалтівники, люди, які вчинили злочини проти основ національної безпеки (зокрема державні зрадники), деякі топкорупціонери (але не всі).
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Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК.
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Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.
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За даними Мін'юсту, таким чином можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених.