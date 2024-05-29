Ув'язнені жінки можуть долучитися до лав ЗСУ, - Малюська

В законі немає обмежень щодо того, будуть мобілізовуватися ув'язнені чоловіки чи жінки.

Ув'язнених жінок, які побажали б долучитися до ЗСУ, зараз немає.

Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська.

"Знову ж таки, у нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту в Збройних силах на мобілізацію жінок немає", - розповів Малюська.

Міністр зазначив, що не може назвати кількість ув'язнених в Україні жінок, але їх не багато.

“По-перше, і злочини вони тяжкі набагато рідше скоюють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають тяжкі покарання, тобто покарання, пов’язані з позбавленням волі", - пояснив Денис Малюська.

Міністр юстиції додав, що станом на сьогодні 4,5 тис. увʼязнених подали заяви на проходження військової служби. Пройшли військово-лікарську комісію і є придатними 4 тис. з них.

Малюська розповів, що до лав ЗСУ приєдналися 650 людей з місць відбування покарань.

Що відомо про мобілізацію засуджених